[En vitrine] Un nouveau restaurant italien pour L’Heure Tranquille

Ouverture prévue… prochainement.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

--------------

L’Heure Tranquille de Tours est un centre commercial qui fait plus de 20 000m² mais il n’a pas fermé après les dernières mesures anti-Covid car c’est un site en extérieur, le gouvernement estime donc que les risques de contamination sont moins importants. Et quand on se balade sur place, on constate qu’il va y avoir du nouveau à l’emplacement de La Grande Récré, magasin de jouets récemment fermé.

Depuis peu, une grande palissade indique l’ouverture imminente de l’enseigne Italian Trattoria, c’est-à-dire un deuxième restaurant à l’influence italienne à quelques dizaines de mètres d’Il Ristorante qui occupe déjà ce créneau.

« On fait tout dans nos cuisines ! La pâte à pizza, les pâtes sont faites chez nous tous les matins… Tous nos desserts aussi d’ailleurs » claironne la publicité qui met en avant des prix bas (moins de 5€ la pizza, moins de 7€ pour les pâtes) et la provenance italienne de ses matières premières. Les fondateurs de la marque viennent également de chez nos voisins (ils sont d’origine calabraise, d’après le site Internet). Ils se sont développés à Paris mais aussi à Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Nice, Dijon ou Avignon.

L’ouverture est annoncée prochainement… Reste à savoir si ce sera au moment où l’Etat autorisera de nouveau les restaurants à accueillir du public ou dans un premier temps juste pour un service à emporter / en livraison. Dans tous les cas, l’enseigne recrute. Pour postuler, écrivez à [email protected].