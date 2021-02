TOURS : On a testé le Klub Extraordinaire, quiz de personnalité géant pour trouver sa voie

A découvrir bientôt à Chinon et au Sanitas.

C’est la période consacrée aux vœux d’orientation. Les lycéens et lycéennes doivent formuler leurs envies post-bac sur la plateforme Parcoursup. Mais à n’importe quel âge on peut décider de reprendre des études ou de changer de milieu professionnel. Pour aller où ? Ah bah tiens, en voilà une bonne question !

Ce mercredi et ce jeudi, le Boulevard Heurteloup de Tours accueille la tournée du Klub Extraordinaire, « un lieu intemporel où chacun prend conscience de ses talents » peut-on lire sur le site Internet de présentation. « Notre société, en mutation constante, vit un dramatique paradoxe : un nombre important de personnes demeurent sans emploi alors bien que de nombreuses offres d'emploi restent non pourvues. Nous avons la conviction que c'est le manque de connaissance de soi, de valorisation des différentes intelligences et des personnalités, et le manque de confiance en soi qui mène à ce constat » poursuit la société normande Neodigital à l’initiative du projet pour la région Centre-Val de Loire et qui l’a convaincue de proposer une animation ludique plutôt qu’un bus classique avec des fiches métier.

« Vivre l'expérience du Klub extraordinaire est la première étape dans la découverte de soi pour une orientation (ou réorientation) professionnelle sereine et éclairée » argumente l’entreprise. On l’a prise au mot et on a participé à un atelier.

En raison de la crise sanitaire, l’accueil se fait par groupe de 6 personnes maximum avec masque obligatoire et gel hydroalcoolique. Accès libre et gratuit, quel que soit l’âge ou le profil. Avec nous que des femmes, en recherche d’orientation ou de réorientation après un licenciement. Sur fond de musique douce et de lumière tamisée façon bar à cocktail, on se retrouve dans un container décoré de tableaux interactifs et d’une vitrine avec différents objets. La première étape consiste à tapoter les tableaux pour découvrir les différents traits de personnalités et des notions comme l’échec, « important pour apprendre » souligne l’animatrice.

Un test de personnalité amusant

Après ça, on passe devant la vitrine et on croise un moule à madeleines ou une Game Boy premier modèle, façon de montrer qu’il y a de multiples façons de s’épanouir.

La partie principale – la plus intéressante – c’est un test sur écran tactile façon borne de commande de fast food. Au fur et à mesure, on indique les différents traits qui caractérisent notre personnalité et on laisse de côté ce qui ne nous parle pas. « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse » insiste l’animatrice. Les activités ou qualités de la liste sont variées : ça va de pratiquer la danse ou le dessin à aimer voir des animaux au zoo, savoir prendre en compte l’opinion des autres ou apprécier de faire des casse-têtes. Entre deux séries de question, un jeu étrange pour capter des énergies…

A la fin, le verdict façon résultat d’un quiz de Psychologies Magazine : « Tu as la force verbale en toi. Les mots tu les maîtrises, tu t’en amuses et les manipules aisément. » Pas faux pour un journaliste.

« Ce test ne remplace pas un bilan de compétences mais c’est un bon complément » conclut la salariée de Neodigital. L’expérience se poursuit sur le net avec d’autres jeux pour déterminer des métiers ou des branches qui peuvent nous correspondre. Le groupe venu avec nous semblait satisfait, au moins de la forme que prend le jeu. A refaire les 23 et 24 février à Chinon, les 17 et 18 mars dans le quartier du Sanitas de Tours et enfin à Joué-lès-Tours les 23 et 24 mars. Infos sur www.leklubextraordinaire.fr.

Olivier Collet