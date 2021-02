A Tours, une collecte alimentaire pour les Restos du Coeur

Jusqu’au 15 février.

En Indre-et-Loire, les Restos du Coeur ça représente 1,2 million de repas servis par an, près de 10 000 personnes aidées et 600 bénévoles mobilisés. Avec la crise sanitaire, la hausse du chômage ou des familles au RSA, l’association voit son nombre de bénéficiaires augmenter. Les étudiants sont également de plus en plus nombreux à frapper à la porte de l’association ce qui fait que ses besoins en denrées alimentaires augmentent.



Soutenues par les dons, des magasins ou la Banque Alimentaire, les Restos du Coeur n’en ont pas moins besoin de soutien d’autant que leur grande collecte habituelle dans les supermarchés tourangeaux n’aura pas lieu avant début mars, peu après la diffusion du concert annuel des Enfoirés sur TF1 (un événement qui sera perturbé par la crise sanitaire, avec déjà des pertes de recettes sur la vente de billets).



En ce mois de février, l’entreprise Kangourou Kids qui est spécialisée dans la garde d’enfants lance une collecte de denrées alimentaires au profit de l’association (conserves, pâtes, gâteaux...). Son objectif est de redonner ces aliments à l’association dans le but notamment d’aider les étudiants, qui font souvent partie de son personnel.



Jusqu’au 15 février, vous pouvez donc déposer vos dons au sein de l’agence tourangelle de la société, au N°37 de la Rue d’Entraigues près de la Place Jean Jaurès. Ouverture des portes de 9h à 13h et de 14h à 18h. Plus d’infos au 02 47 60 10 70.