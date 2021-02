StorieTouraine 03/02/21 – Flunch ferme à Tours-Nord ; Le vaccin Moderna produit dès mars à Monts ; Double manif à Tours ce jeudi…

Et la passerelle des Bretonnières fermée pour vents violents.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi.

--------------

Alerte jaune aux vents violents…

Un temps un peu perturbé ce mercredi en Indre-et-Loire avec non seulement des cours d’eau au niveau très haut (la Vienne déborde, inonde quelques routes et quelques maisons en Chinonais) mais aussi un vent fort, qui a incité la mairie de Joué-lès-Tours à fermer la passerelle du Lac des Bretonnières jusqu’à jeudi matin 8h30 pour éviter tout accident.

Le vaccin Moderna à Monts c’est pour bientôt…

Dans une interview sur TF1 mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé que tous les adultes souhaitant se faire vacciner contre la Covid-19 pourraient prendre rendez-vous d’ici la fin de l’été. Le chef de l’Etat a ajouté que la production de doses en France allait bientôt commencer et à priori ce sera courant mars sur le site Recipharm de Monts au sud de Tours. L’entreprise va conditionner en flacons le produit du laboratoire américain Moderna, le deuxième autorisé en Europe après celui de Pfizer et juste avant la solution d’AstraZeneca. De gros investissements ont été faits sur le site et un plan de recrutement engagé afin de faire face à cette nouvelle activité.

Fini de fluncher !

C’est une conséquence de la crise sanitaire mais aussi d’une désaffection de l’enseigne observée avant l’irruption du coronavirus : Flunch décide de fermer 57 self-services en France dont un de ses trois points de vente de l’agglomération tourangelle, celui de La Petite Arche à Tours-Nord où travaillent 14 personnes. Les deux autres restaurant des Atlantes et de Chambray devraient reprendre leur activité une fois que ce sera autorisé. Au total en France ce sont 1 400 postes qui doivent être supprimés. Châteauroux ou Nevers sont également concernés autour de nous.

Manifestation à Tours…

Ce jeudi dès 10h, un cocktail d’organisations syndicales appelle à défiler au départ de la Place Anatole France et jusqu’au Champ Girault via la préfecture « pour la préservation et le développement de l'emploi et des services publics, contre la précarité ». Les acteurs du milieu culturel seront présents pour leur 3e manifestation tourangelle depuis cet automne. « Le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse de l’emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d’affaiblissement de la protection sociale. Il plonge une grande partie de la population, et notamment la jeunesse, dans la précarité et la pauvreté » peut-on lire dans le tract d’appel à la mobilisation.

Interpellation après agression…

Lundi nous évoquions les graves blessures d’un homme de 35 ans, poignardé au flanc devant un snack dimanche soir Avenue de Grammont. Ce livreur de repas a vraisemblablement été agressé par un autre coursier pour un motif qui reste à déterminer. Un homme de 27 ans a été arrêté et placé en garde à vue, selon les dires du parquet de Tours.

Basket…

Deuxième victoire consécutive pour Tours en Nationale 1 (après trois défaites au début du mois). Ce mardi l’UTBM a battu Challans 76-67 après avoir été bien mené au score sur son parquet de la Halle Monconseil. Le club est 2e de sa poule de championnat avant d’aller affronter Rueil en fin de semaine en région parisienne.