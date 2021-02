StorieTouraine 02/02/21 - Un coteau s’écroule dans le Lochois ; Charcuterie primée à Semblançay ; Concert reporté pour Benjamin Biolay...

Et l’UTBM affronte Challans en basket.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

Ecroulement à Beaulieu-lès-Loches...

Ce mardi, la commune du Sud-Touraine a annoncé la fermeture de sa Rue du Puits Gibert. Le coteau bordant la route s’est en partie écroulé dimanche. D’autres pierres sont tombées depuis selon un rapport de la mairie. La municipalité qui ajoute : « Les blocs restants sont très instables et peuvent tomber d'un instant à l'autre, obstruant totalement la rue, très étroite à cet endroit. En conséquence, afin d'éviter tout risque, il est formellement interdit d'emprunter la rue du Puits Gibert entre le n°12 et le n°14, y compris à pied, en vélo, en scooter ou avec tout moyen de locomotion. »

Et le meilleur jambon 2021 est...

Celui d’un charcutier de Blois, Arnaud Bigre. Il a remporté le concours régional de la Fédération des Charcutiers-Traiteurs. Une entreprise tourangelle est également primée avec une médaille de bronze : Laurent Szabelski, boucher-charcutier à Semblançay. 15 candidats étaient inscrits au concours.

Basket...

Nouveau match de l’UTBM ce mardi à Monconseil, 3 jours après une victoire à Vanves. Les basketteurs tourangeaux reçoivent Challans pour un match en retard du championnat de Nationale 1 sachant qu’ils n’ont plus trop le droit à l’erreur après leurs trois défaites consécutives en début de mois. La rencontre débute à 20h et sera à suivre sur la page Facebook du club.

Handball..

Le club de Chambray-lès-Tours annonce déjà deux nouvelles recrues françaises pour la saison prochaine : Kimberley Bouchard, une ailière droite de 25 ans et Rebecca Bossavy, également 25 ans et ailière gauche. Elles viendront renforcer l’équipe qui évolue en première division et qui est assurée de son maintien pour la saison prochaine. Elle disputera les play-offs en fin de saison avec l’objectif de jouer une coupe d’Europe l’année prochaine.

Benjamin Biolay reporté...

Il faudra finalement attendre le 6 octobre de cette année 2021 pour voir le chanteur au Vinci de Tours (à 20h30). Sa prestation initiale était programmée le 18 mars. Ce décalage est évidemment lié à la crise sanitaire et à la fermeture prolongée des lieux de spectacles. Vos billets déjà achetés restent valables mais il est aussi possible de se faire rembourser avant le 30 avril.