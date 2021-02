Géant La Riche, Chambray Sud, Petite Arche : 3 centres commerciaux supplémentaires fermés

Décision de la préfecture.

Vendredi 29 janvier, le 1er ministre Jean Castex annonçait la fermeture des grands centres commerciaux français, c’est-à-dire les magasins ou galeries commerciales de plus de 20 000m² à l’exception des grandes surfaces, des pharmacies ou des commerces alimentaires (boulangeries, chocolateries...).



Pendant tout le week-end, il y avait de l’incertitude sur l’application concrète de cette mesure. En Indre-et-Loire, on a tout de suite su que les Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps était concerné (70 boutiques, 40 000m², le plus grand site commercial de la région) mais L’Heure Tranquille de Tours et Ma Petite Madelaine à Chambray ont pu sauver leurs boutiques car ce sont des complexes en partie extérieurs.



Dimanche, c’est le sort d’Ikea Tours qui a posé question : avec 17 000m² de surface commerciale, l’enseigne pensait dans un premier temps rester ouverte. Raté : avec tous ses locaux elle atteint 29 000m² et doit baisser le rideau (elle poursuivait quand même son activité pour le retrait de commandes).

Ce mardi après-midi, la préfecture d’Indre-et-Loire annonce que trois autres galeries commerciales du département sont concernées par la mesure : La Petite Arche à Tours-Nord, Auchan Grand Sud à Chambray et la Galerie Géant La Riche. Ça veut dire que leurs hypermarchés restent ouverts mais tous les autres magasins hors alimentaire ou pharmacie ne peuvent plus accueillir personne. Les deux sites font respectivement 21 000m², 25 000m² et 26 000m²... Cela dit, pour La Riche Soleil, cette décision fait bizarre car la quasi totalité des cellules commerciales sont déjà fermées pour manque d’enseignes et la fréquentation du public en nette baisse. Récemment, c’est même McDonald’s qui a baissé définitivement le rideau faute de rentabilité.



Ces fermetures sont effectives dès ce mercredi 3 février, après donc deux jours de sursis. Les commerces fermés ne pourront pas proposer de click&collect (y compris Ikea, donc), seulement des livraisons.