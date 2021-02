La ville de Tours veut planter 1 000 arbres en une seule journée

Et fait appel aux habitants pour cela…

Lors de la campagne des élections municipales en 2020, l’équipe d’Emmanuel Denis avait annoncé à de nombreuses reprises vouloir redonner de la place à la nature en ville. Pour remplir cet objectif, celui qui est devenu maire de Tours avait même annoncé le chiffre de 30 000 arbres plantés pendant le mandat.

Un chiffre conséquent entrant dans le plan « Nature en ville » qui va être lancé en ce mois de février. Le 17 février prochain, la ville de Tours, lance en effet sa première grande opération de ce type depuis le début du mandat avec la plantation de près 1000 végétaux en une journée : 330 arbres et 660 arbustes. Ces 1 000 plantations seront réparties sur 10 sites dans toute la ville.

Une opération à laquelle la commune souhaite associer les habitants, si bien qu’elle lance un appel aux volontaires pour venir se joindre aux employés des parcs et jardins. Celles et ceux que ça intéresse peuvent s’inscrire sur une plateforme en ligne et recevront une invitation par la suite avec l’heure et le site auxquels ils sont conviés. Attention, à noter qu’en raison de la crise sanitaire, chaque site sera limité entre 20 et 50 personnes maximum afin de respecter les gestes barrières et d'éviter des rassemblements trop conséquents.

Les dix sites sélectionnés sont les suivants :

Parking Lord Byron

Parc de la Cousinerie à Tours-Nord

Verger Monconseil à Tours-Nord

Parc de Sainte-Radegonde

Jardin Delpérier

Jean-Baptiste Carpeaux

Jardin des Prébendes

Jardin Meffre au Sanitas

Bateau Ivre Rue Edouard Vaillant

CCC OD en haut de la Rue Nationale

Cette première opération se veut par ailleurs comme le lancement du plan « Nature en ville » qui sera dévoilé et détaillé le même jour par le maire Emmanuel Denis et son adjointe en charge du projet Betsabée Haas.