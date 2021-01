Mesures anti-Covid : Ikea Tours ferme aussi

Le magasin fait plus de 20 000m².

On ne comprend pas toujours tout aux mesures sanitaires prises pour calmer l’épidémie de coronavirus. Ça fait plusieurs mois que ça dure et on en a un nouvel exemple ce week-end en Indre-et-Loire.

Vendredi soir, le 1er ministre a annoncé la fermeture des magasins et centres commerciaux de plus de 20 000m², à l’exception des boutiques alimentaires ou des pharmacies. Le lendemain, le gouvernement a également demandé à ce que les points de vente de plus de 400m² respectent une jauge de 10m² par client à l’intérieur des locaux dans le but d’éviter les risques de contamination.

Avec les fortes restrictions de déplacements pour les personnes en provenance de l’étranger ce sont les deux mesures destinées à nous éviter un reconfinement dans l’immédiat. Le couvre-feu à 18h est donc prolongé, en dépit des alertes de certains ministres ou du corps médical qui demandent un tour de vis bien plus fort. Emmanuel Macron n’a pas tranché en leur faveur pour préserver l’économie et la santé psychologique des Françaises et des Français.

Le tout se fait avec forces incertitudes… Samedi matin, on avait bien compris que le centre commercial des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps – le plus grand de la région, étendu sur 40 000m² dont 10 000m² pour Carrefour – était concerné. De fait, dès lundi, seul l’hypermarché, Paul, Burger King, la pharmacie et Jeff de Bruges pourront accueillir des clients. Les autres magasins ne pourront à priori pas proposer de retraits de commandes, seulement des livraisons. On se demandait en revanche quel sort allait être réservé à L’Heure Tranquille de Tours et Ma Petite Madelaine à Chambray, avec une surface de plus de 20 000m² mais en extérieur. La réponse est arrivée dans la région : ça peut rester ouvert, justement parce qu’on est à l’air libre entre deux boutiques.

Pour le reste, La Petite Arche, La Riche Soleil, Chambray Grand Sud, le Printemps ou les Galeries Lafayette poursuivent leurs activités. Avec 17 000m² on avait également annoncé la poursuite d’activité d’Ikea sur la zone de Rochepinard. En réponse à un commentaire, l’enseigne le confirmait également ce dimanche matin avec ses horaires spéciaux pour le couvre-feu (ouverture à 9h le samedi, fermeture à 18h).

Finalement, le géant suédois du meuble et de la déco n’ouvrira pas lundi et pendant plusieurs semaines. En fait avec les bureaux la surface dépasse 20 000m². La direction confirme, toujours sur le web : « Suite aux dernières annonces gouvernementales, nous devons fermer les portes de notre magasin dès dimanche 31 janvier 2021. Vous allez nous manquer mais nous continuons à livrer vos achats en ligne à vous proposer un service « Cliquez et emportez » adapté et sans contact. Nous avons déjà hâte de vous retrouver ! »

Ikea avait déjà proposé un service similaire à Tours lors des deux premiers confinements.