StorieTouraine 31/01/21 – 600 personnes contre la loi Sécurité Globale ; Une voiture à 218km/h à Reugny ; Enfin la reprise du Tours FC…

Et la sévère défaite du TVB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

----------------

Manif contre la loi Sécurité Globale…

C’est devenu le rendez-vous du samedi : un rassemblement l’après-midi pour dénoncer le projet de loi en cours de discussion au parlement dans le but de renforcer certains pouvoirs des forces de l’ordre (autorisation de port d’arme élargi par exemple, mais aussi les mesures pour empêcher la diffusion d’images portant atteinte aux forces de l’ordre). Un mouvement qui s’est élargi récemment à une contestation globale de la politique du gouvernement notamment l’état d’urgence sanitaire et ses mesures sociales. 600 personnes étaient donc dans les rues du centre-ville de Tours ce dernier week-end de janvier, dont quelques centaines de jeunes et leur sono pour dénoncer la répression contre les fêtes clandestines organisées récemment un peu partout en France.

Un conducteur à 218km/h…

…Au lieu de 130 vendredi soir sur l’autoroute A10 à Reugny. Il a été intercepté par les gendarmes et son véhicule place en fourrière. Son permis de conduire a été suspendu comme c’est le cas pour les excès de vitesse de plus de 50km/h, qui sont d’ailleurs en augmentation en France en 2020.

Le Tours FC reprend la compétition…

3 mois que les footballeurs tourangeaux n’ont pas joué un match officiel. Et ils vont de nouveau goûter à ce plaisir ce dimanche dès 13h avec une rencontre dans le Loiret, à Saint-Jean-le-Blanc. Il s’agit d’un match de Coupe de France contre cette équipe de Régionale 2, deux divisions en dessous des Ciel & Noir. En revanche on ignore encore quand pourra reprendre le championnat de N3 interrompu depuis fin octobre…

Les matchs du week-end…

Ça va mieux pour les basketteurs de l’UTBM : après trois défaites consécutives en championnat de Nationale 1 ils ont battu Vanves 80-71 samedi soir en région parisienne. Prochain match dès mardi contre Challans.

Ça gagne aussi pour les Remparts de Tours en hockey sur glace, vainqueurs de Cholet 5-3 pour leur premier match depuis le reconfinement automnal. Une rencontre à huis clos dans une nouvelle formule du championnat avec deux poules régionales (les Tourangeaux sont dans la poule Nord-Ouest).

En revanche le TVB a sombré à Sète, battu 3-0 par une équipe qu’il avait pourtant dominé sur le même score dix jours plus tôt salle Grenon. Les volleyeurs tourangeaux sont désormais 4e du championnat à 7 points du leader Montpellier et quasiment à égalité avec Tourcoing et Cannes qui complètent le podium. Chaumont et Narbonne ne sont pas loin derrière.