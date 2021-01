StorieTouraine 30/01/21 – Une voiture dans la Loire à Luynes ; 10 élus de Tours signent contre Amazon ; Plan social signé chez Mecachrome…

Et les sports du week-end.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Bilan de la sécurité routière…

La circulation a fortement baissé l’année dernière en Indre-et-Loire, en particulier pendant le 1er confinement qui a duré pratiquement deux mois. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre qu’avec 18 morts le nombre de victimes sur les routes du département baisse de 28% par rapport à 2019 et 52% par rapport à 2018 (35 décès cette année-là). Des données comme ça on en voit partout en France : avec un peu plus de 2 500 morts, c’est le plus faible bilan depuis l’après deuxième guerre mondiale. Néanmoins certains chiffres préoccupent les autorités comme la baisse moins importante des morts à vélo ou la hausse des excès de vitesse de plus de 50km/h.

Accident à Luynes…

La prudence reste tout de même indispensable en toutes circonstances : pour une raison que l’enquête des gendarmes devra déterminer, une voiture est tombée dans la Loire ce vendredi soir à Luynes, au bord de la D952. Le véhicule s’est accroché à des branchages et la personne qui conduisait a pu sortir avant une prise en charge par les pompiers. Les secouristes ont mobilisé une vingtaine de personnes dont une équipe de plongeurs.

A noter qu’un peu plus tôt, une soixantaine de bêtes ont été évacuées après l’incendie d’un bâtiment agricole de 1 000m² à Savigné-sur-Lathan. Elles sont toutes saines et sauves.

Hausse d’activité au tribunal de Tours…

Il a rendu 4 970 décisions l’an dernier soit une hausse de 3% malgré les mesures anti-Covid. C’est quasiment une exception en France où l’activité judiciaire est globalement en repli de 30% (en lien également avec une grève des avocats en début d’année). Ces chiffres permettent à Tours de tenir des procès en 3 à 5 mois contre près d’un an ailleurs. Parmi les projets en cours pour la juridiction tourangelle : la création d’un groupe spécifique pour gérer les conflits entre bandes rivales.

10 élus de Tours signent contre Amazon…

Le maire Emmanuel Denis mais aussi plusieurs membres de sa majorité EELV, Génération.s et La France Insoumise (Antoine Martin, Marie Quinton, Christophe Dupin…) signent une tribune s’opposant à l’implantation d’entrepôts Amazon sur le territoire français, deux projets étant en cours dans le Finistère et en Loire-Atlantique (en plus de ceux qui existent déjà en Bourgogne, dans le nord de la France, en région parisienne ou près d’Orléans). « Amazon ne crée pas d’emploi : pour un emploi créé par ces plateformes, deux sont détruits dans les commerces de proximité. Quant à la qualité de ces emplois, nous préférons soutenir des petits commerces qui font vivre les centres-bourgs et les quartiers de nos villes (…) plutôt que des machines à emplois précaires » lit-on dans le texte.

Plan social chez Mecachrome…

Les partenaires sociaux de l’entreprise basée à Amboise viennent de valider le plan de sauvegarde de l’emploi qui prévoit 30 suppressions de postes à la production et 12 au siège social soit 42, bien loin des 108 départs envisagés au départ. Il faut rappeler qu’avant cette signature, un accord sur l’activité partielle de longue durée avait déjà été signé pour réduire l’impact de la crise sanitaire sur cette société qui travaille dans le domaine de l’aéronautique, durement impacté par le coronavirus. Précisons que le siège social de Mecachrome va désormais déménager d’Amboise vers la région toulousaine. Et que les salariés qui souhaitent quitter l’entreprise ont un mois pour se signaler, jusqu’au 26 février, sinon les postes à supprimer se feront par licenciement.

Reprise des visites à l’EHPAD Debrou…

La maison de retraite jocondienne a récemment enregistré 16 décès à cause du coronavirus mais la situation s’arrange et les visites vont reprendre la semaine prochaine dans les unités Les Œillets et Les Iris. Elles restent suspendues juste pour Les Dahlias, la plus touchée. A noter que 3 quarts des pensionnaires ont été vaccinés contre la maladie et ont désormais reçu leurs deux doses dans le but d’empêcher une nouvelle flambée épidémique.

Sport…

Le TVB poursuit le championnat de Ligue A ce samedi avec un match à Sète dans l’Hérault dès 17h. Une équipe battue 3-0 mercredi 20 janvier à Grenon, en match en retard de la phase aller. Le match sera à suivre gratuitement sur lnvtv.com.

Sur le Facebook de l’UTBM c’est du basket qu’on pourra voir à 20h avec le déplacement de l’équipe tourangelle à Vanves, en région parisienne. Après trois défaites consécutives en championnat cette année les hommes de Pascal Tavano doivent absolument réagir et donc gagner pour tenter de remplir l’objectif de monter en Pro B la saison prochaine.

Enfin les Remparts de Tours reprennent la compétition à 19h avec un match à huis clos contre les hockeyeurs de Cholet sur la glace de la patinoire du Palais des Sports. Leur 1er match depuis trois mois dans une poule régionale où il faut finir en tête pour espérer jouer le titre. Mais c’est sans autre enjeu (pas de descente ni de montée au niveau supérieur en fin de saison).