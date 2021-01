Couvre-feu anti-Covid : renforcement des contrôles en Touraine

En attendant un reconfinement ?

Vous voilà prévenus… Ce vendredi la préfecture d’Indre-et-Loire annonce que les forces de l’ordre vont se faire plus présentes dans les villes ou sur les routes dans le but de vérifier que le couvre-feu anti-Covid est bien respecté entre 18h et 6h du matin. Pour rappel, pendant 12h, toute sortie est interdite sauf pour des raisons professionnelles, motif de santé, aide aux personnes vulnérables ou encore les besoins de vos animaux de compagnie. Dans tous les cas il faut avoir une attestation avec soi sous peine de risquer une amende de 135€.

Depuis la mise en place de cette mesure, les contrôles ont été peu nombreux. Ils vont donc se renforcer pour contrer les apéros non autorisés ou autres sorties que les autorités voient comme autant de risques potentiels d’accélérer la circulation du virus.

Les consignes de faire sortir plus de gendarmes et de policiers à la nuit tombée semblent venir directement du ministère de l’intérieur, d’autres départements faisant exactement le même type d’annonces en ce début de week-end. Cela coïncide avec l’imminence de l’annonce de nouvelles restrictions sanitaires, voire d’un reconfinement. Le gouvernement estime que le couvre-feu ne suffit plus à freiner l’épidémie et envisage donc de serrer la vis une fois de plus. Un conseil de défense est annoncé dans le week-end puis Emmanuel Macron pourrait s’exprimer, soit dimanche, ou alors en début de semaine prochaine.

Aux dernières nouvelles, 166 personnes Covid-positives sont hospitalisées en Indre-et-Loire (+10 en une semaine). On compte 38 malades en soins intensifs (+3 en 7 jours).