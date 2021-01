Covid et orientation : opérations en ligne et sur rendez-vous pour choisir son école

A défaut des portes ouvertes traditionnelles.

Ce sera moins convivial mais c’est la période qui veut ça. Cette année, il va falloir se contenter d’opérations virtuelles pour les traditionnelles portes ouvertes de l’Université de Tours (du 8 au 12 février avec de nombreux lives, programme sur www.univ-tours.fr) ou des établissements d’études supérieures de la région Centre-Val de Loire. Néanmoins il y aura quand même des événements pour découvrir les différentes formations...



Prenons l’exemple de l’IRFSS Croix Rouge de la région Centre-Val de Loire qui fait une JPO virtuelle ce samedi 30 janvier de 9h à 17h afin de découvrir les métiers d’infirmière, auxiliaire de puériculture, aide-soigante ou ergothérapeute :

« Les lycéens, étudiants et professionnels en réorientation/reconversion profiteront d'une plateforme interactive dédiée (www.irfss-centre-orientation.fr) avec de nombreuses ressources. Au programme : visioconférences (direct & replay) et tchats avec les équipes pédagogiques, visites virtuelles de nos campus de Tours et de Bourges, prise de rendez-vous, documentation, vidéos... »

Dans un autre domaine, l’agriculture, le syndicat Jeunes Agriculteurs de la région Centre-Val de Loire met des ressources à disposition sur son site www.jacvl.fr et ce à destination des candidats intéressés, afin qu’ils s’informent avant de remplir leurs voeux sur Parcoursup. On découvre par exemple 14 vidéos sur différents métiers et les options de formations disponibles directement dans les 6 départements du territoire.



A noter quelques exceptions : les établissements d’enseignement catholique (Marmoutier, Christ Roi...) proposent aux familles des visites d’écoles ou de collèges en physique exclusivement sur rendez-vous ce samedi 30 janvier. Il suffit de les appeler pour se renseigner.