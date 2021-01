TOURS ; Musique, danse, théâtre : 30 projets à découvrir en ligne vendredi soir

C’est la Nuit du Conservatoire.

Quand on ne peut pas sortir pour aller voir des spectacles ou des concerts c’est la culture qui s’invite chez nous. Evidemment les sensations sont différentes mais c’est un moyen de faire quelques belles découvertes, qu’on n’aurait pas forcément oser aller voir en vrai, par exemple. En attendant de découvrir une représentation donnée par l’orchestre de l’Opéra de Tours d’ici quelques jours ce sont les équipes et élèves du Conservatoire Francis Poulenc qui se bougent...



Ce vendredi 29 janvier on va pouvoir assister à la Nuit du Conservatoire depuis chez soi, derrière son écran. Il s’agit de la 8e édition de cette opération nationale. Et le programme s’annonce chargé avec tout simplement une trentaine de propositions dans des styles variés : musique, danse ou encore théâtre.



Les vidéos seront mises en ligne à partir de 18h sur différents canaux, à savoir le site du Conservatoire www.conservatoiredetours.fr, sa page Facebook ou sa chaîne YouTube.



Rappelons que l’institution reste perturbée par l’épidémie de Covid-19 mais elle maintient ses cours. Les élèves bénéficient d’une autorisation de dérogation au couvre-feu pour suivre leurs enseignements après 18h. Les horaires des formations ont donc repris normalement depuis ce mercredi 27 janvier. Seules les pratiques collectives musicales restent interdites pour éviter les risques de contamination.