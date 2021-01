StorieTouraine 27/01/21 - Le collège Neruda reste fermé pour Covid ; Hausse du chômage en 2020 ; 3e défaite de suite pour l’UTBM...

Et le défi de Chambray face à Metz en handball.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi...

Point Covid...

Une semaine après l’annonce de sa fermeture pour plusieurs cas de Covid-19, le collège Pablo Neruda de Saint-Pierre-des-Corps ne va pas rouvrir comme envisagé ce jeudi. Désormais la reprise des cours est programmée le jeudi 4 février, donc une semaine sans classe de plus pour les élèves. 8 nouveaux cas ont en effet été détectés chez les enfants (rien dans le personnel). Bien sûr les enseignants poursuivent les formations à distance.

Bilan du chômage...

Selon les chiffres de Pôle Emploi il a progressé de 8,1% en France en 2020... mais 0,7% en Centre-Val de Loire. Il s’agit là des demandeurs d’emploi sans aucune activité au nombre de 122 000 sur les 6 départements de la région, 217 000 si l’on ajoute celles et ceux qui ont une activité partielle. En Indre-et-Loire spécifiquement, la hausse est plus conséquente : 2,1% en 12 mois mais moins que l’Indre (+3,4%) et avec une baisse au 4e trimestre de l’année (un peu comme le reste de la région). A voir comment les choses vont évoluer dans les prochains mois, et ce sera en lien avec les mesures sanitaires du gouvernement et la santé des entreprises.

Que se passe-t-il à l’UTBM ?

Leader de sa poule avant la reprise du championnat de Nationale 1 après le confinement automnal, le club de basket tourangeau ne parvient pas à gagner en 2021. Il a été battu à domicile par Dax ce mardi soir... 78-92. 3e défaite consécutive et ça devient inquiétant dans l’objectif d’accrocher le haut de tableau et la montée en Pro B la saison prochaine.

Tennis de table...

La 4S de Tours qui évolue en championnat de Pro B masculin recevait Amiens ce mardi. Les Picards se sont imposés 3-0.

Un choc en handball...

On se branche à 20h sur la page Facebook du CTHB qui diffuse le match des Conquérantes depuis la Fontaine Blanche : elles reçoivent Metz, leader du championnat de LBE et c’est forcément une grosse rencontre. Les Lorraines partent favorites mais les Tourangelles auront à coeur de rebondir après des derniers résultats décevants.