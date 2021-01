StorieTouraine 26/01/21 - Manif de sages-femmes à Tours ; Action anti-étourneaux à Joué ; Moins de sorties pour les pompiers...

Mais aussi du basket et du hockey.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

Sages-femmes mobilisées...

Ce mardi c’était jour de mobilisation du corps enseignant mais aussi des sages-femmes qui réclament une hausse de leurs salaires (en plus des 183€ du Ségur), leur reconnaissance comme profession médicale ou encore des moyens supplémentaires dans les maternités. Quelques dizaines de manifestantes se sont réunies au Champ Girault, devant l’Agence Régionale de Santé. Elles souhaitent notamment la prime de 1 500€ pour leur participation active à la crise du coronavirus.

Elections régionales...

Alors que le Sénat doit confirmer le report des élections départementales et régionales de mars à juin à cause de la crise sanitaire, on sait qui dirigera la campagne pour le Rassemblement National en Centre-Val de Loire. Comme pressenti, il s’agira d’Aleksandar Nikolic, 34 ans, élu en Eure-et-Loir. Il succède donc à Philippe Loiseau qui avait mener la campagne de 2015.

Le bilan des pompiers...

Le confinement n’a pas facilité le travail des pompiers tourangeaux (avec le respect des consignes sanitaires) mais le nombre d’interventions s’est réduit (moins d’accidents de la route, par exemple). Ainsi, en 2020, les deux casernes de la ville (Bd Wagner et Tours-Nord) totalisent 11 832 sorties contre quasiment 15 300 en 2019 (-23%). Les incendies sont également en baisse de 18%. Pour intervenir sur les deux, les pompiers de la ville vont d’ailleurs disposer d’un nouveau camion avec grande échelle à plus de 600 000€, capable de s’élever sur une hauteur de 9 étages.

Plan anti-étourneaux à Joué..

La ville annonce qu’elle va élaguer les platanes du mail Coubertin dans le but de réduire les nuisances des riverains à cause de la prolifération des étourneaux ces dernières années (en particulier une multiplication des fientes). L’idée est qu’ils ne passent plus la nuit dans ces arbres et donc aillent ailleurs, plus loin des habitations de la Rabière. Pendant les opérations, circulation et stationnement seront perturbés.

Basket...

Après deux défaites consécutives dans le cadre du championnat de Nationale 1, Tours rejoue dès ce mardi contre Dax, à Monconseil (et à huis clos mais avec diffusion sur le Facebook de l’UTBM). Coup d’envoi à 20h.

Hockey...

Après la révélation de la nouvelle formule du championnat de D1, adapté à cause de la crise sanitaire, on connait le calendrier des Remparts de Tours dans la poule Nord-Ouest. L’objectif est de finir en tête pour tenter de jouer le titre, sachant qu’il n’y aura pas de montée ni de relégation à l’issue de la saison. Donc retour du hockey dès ce samedi 30 janvier avec la venue de Cholet à la patinoire du Palais des Sports. Les Remparts enchaîneront à Caen le 6 février puis ils accueilleront Brest le 13... La phase aller s’achèvera le 6 mars et la phase retour débutera le 27, jusqu’au 24 avril (dernière rencontre à Cholet). On ne sait pas quand le public sera potentiellement autorisé...