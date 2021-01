Samedi 30 janvier, 9 nouvelles chances d’accueillir un concert chez soi

Il va falloir faire vite.

La première fois les places sont parties en quelques heures seulement, c’est dire l’impatience d’un certain public à profiter de musique live. Le Temps Machine de Joué-lès-Tours, salle gérée par l’ASSO et financée par Tours Métropole, se remet à organiser des concerts Covid-compatible à domicile ce samedi 30 janvier, après un premier galop d’essai il y a deux semaines.



L’idée est simple : vous réservez un groupe et un créneau horaire, et les artistes débarquent dans votre salon. Comme une commande de pizza, sauf que c’est de la musique !



Chaque concert coûte 10€, quel que soit le nombre de personnes (6 adultes maximum, artistes compris). Vous choisissez votre horaire : 14h, 15h30 ou 17h, le créneau de 18h30 ayant été supprimé à cause du couvre-feu. Il faut forcément habiter dans l’agglo de Tours et avoir une grande pièce aérée de 30m² pour éviter les risques de contamination. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et il ne faut pas inviter vos potes : seuls les membres du foyer accueillant sont autorisés.



Au menu, trois groupes : The Body Horse déjà programmé mi-janvier mais aussi Crenoka (la chanteuse du groupe Thé Vanille) et deux frères qui forment Duo Garcia. Pour écouter et savoir si ça vous plait, mais surtout pour réserver, il faut aller sur www.letempsmachine.com à partir de ce mardi à 11h. Vous recevrez ensuite un appel pour confirmer votre créneau et avoir toutes les infos pratiques.