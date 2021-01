En Touraine, une enquête pour évaluer le confort des piétons en ville

Mais aussi la sécurité des déplacements.

Les trottoirs sont-ils assez larges ? Les rues bien éclairées ? Les traversées correctement sécurisées ? Voilà le genre de questions qu’on se pose quand on marche en ville. Et parfois on se rend compte que ça déraille… Des voies mal entretenues, des secteurs où on ne voit pas grand-chose la nuit, des endroits à fort risque d’accident. Histoire de faire un état des lieux de la situation, la Fédération Française de Randonnée Pédestre lance un sondage en ligne en partenariat avec le Collectif Place aux Piétons. Le tout soutenu par le gouvernement.

L’objectif est d’évaluer la « marchabilité » des villes françaises à partir de l’avis des piétons autour de cinq indicateurs principaux mes pratiques des Français et leur ressenti global sur le quotidien de la marche, la sécurité des déplacements à pied, le confort des déplacements à pied, l’importance donnée aux déplacements à pied par les communes, les aménagements et services spécifiques pour les marcheurs.

Vous avez jusqu’au 15 mars pour répondre aux questions que ce soit pour la ville de Tours mais aussi Chinon, Loches, Amboise, Chambray, Fondettes… Peu importe où vous marchez. Cela peut être l’occasion de faire état des bons points ou des mauvais points. On vous demandera notamment si marcher est globalement agréable ou désagréable, s’il y a des conflits récurrents avec d’autres modes de transport, si les conducteurs de véhicules motorisés respectent les piétons ou si les accès aux gares sont bien pensés.

Grâce à un système de notes, on pourra donc connaître le ressenti des internautes. Peut-être ensuite un outil pour les élus comme le sont déjà les enquêtes similaires réalisées auprès des cyclistes.

Pour donner votre avis ça se passe sur ce lien.