StorieTravaux 24/01/21 – Tours, Luynes, La Membrolle : quels chantiers cette semaine ?

Quelques difficultés de circulation à prévoir.

La StorieTravaux c’est, chaque semaine, un condensé des chantiers portés à notre connaissance en Indre-et-Loire pour vous aider à circuler. Voici l’édition pour la semaine du 25 janvier…

Tours :

Dernière semaine de travaux pour le réaménagement du mail central du Boulevard Heurteloup désormais partagé entre un espace pour les vélos et un autre pour les piétons. Le maire de Tours indiquait récemment que l’enrobé utilisé serait éclairci comme envisagé initialement pour ce chantier mais il faudrait attendre une période plus sèche. En attendant, ces opérations ne perturbent pas la circulation des voitures.

Saint-Cyr-sur-Loire :

Jusqu’au 4 mars, l’accueil de l’hôtel de ville, côté Perraudière, va faire l’objet de travaux de rénovation. Travaux d’électricité, de peinture, changement de mobilier dans le but le rendre plus chaleureux mais aussi améliorer les conditions de travail des agents municipaux. Un second guichet, à hauteur adaptée aux personnes à mobilité réduite, sera également créé. Pendant toute la durée du chantier, vous serez accueillis dans le pavillon Charles X (pavillon d’exposition situé à l’angle du château). Les marches du bâtiment empêchant l’accès des personnes à mobilité réduite, elles seront accueillies côté centre administratif.

Travaux avec impact sur le réseau Fil Bleu…

En raison de travaux carrefour rue Gabrielle d’Estrées et Avenue Jeanne d’Arc à La Ville-aux-Dames, les arrêts Anne de France, Ninon de Lenclos et G. d’Estrées ne sont pas desservis par la ligne 50 (dans les deux sens) et ce jusqu’au 21 mai. Vous devez vous reporter à l'arrêt Sévigné situé rue Colette, où à l’arrêt Provisoire situé Avenue Jeanne d’Arc.

En raison de travaux Route de Mettray (RD76), la ligne 66 est déviée (dans les deux sens) du 28 janvier à début avril. L’arrêt Croix Julia n’est pas desservi, vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situés sur la D938.

En raison de travaux rue Victor Hugo à Luynes, les arrêts IME, ESAT Les Vallées et Vaugareau ne sont pas desservis par les lignes 50 et 68 (dans les deux sens) ce mardi et ce mercredi. Vous devez vous reporter à l'arrêt Barbinière, situé rue Albert Duc de Luynes.