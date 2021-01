StorieTouraine 23/01/21 – Une femme sauvée du suicide à Tours ; Transport pour futurs vaccinés à Fondettes ; Le TVB joue à Cannes…

Et l’UTBM aux Sables-d’Olonne.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

-----------------

Sauvetage…

C’était en milieu d’après-midi cette fin de semaine : une jeune femme de 19 ans envisageait de sauter du pont qui enjambe l’A10 sur le Boulevard Wagner, à proximité du centre-commercial des Atlantes. Elle avait enjambé la rambarde. Une patrouille de police qui circulait du côté de la Rotonde a été dirigée vers les lieux après un appel au 17 afin d'intervenir. Selon des témoins, la Tourangelle a été secourue à temps par des personnes présentes et ramenée de l'autre côté du parapet avec l'aide des fonctionnaires. Elle a ensuite été hospitalisée au CHU Trousseau de Chambray. Face à la détresse psychologique pouvant pousser à mettre fin à ses jours, vous pouvez appeler SOS Amitiés au 09 72 39 40 50.

Accident mortel…

Dimanche 10 janvier on se souvient qu’un choc entre deux voitures avait entraîné la mort d’un homme de 21 ans à Sorigny. L’autre conducteur de 54 ans est également décédé. Il avait été hospitalisé avec de graves blessures. Depuis le début du mois on recense donc trois victimes sur les routes d’Indre-et-Loire, un autre accident mortel ayant eu lieu cette semaine à Saint-Martin-le-Beau (jeudi soir).

Aide au vaccin anti-Covid…

Partout en France des communes se mobilisent pour aider les personnes fragiles à rejoindre les centres de vaccination contre le coronavirus. En Champagne il y a même un Vacci Bus qui se rend directement dans les villages. Rien de tel pour l’instant en Touraine mais un aller-retour gratuit en bus dans le Chinonais et des transports proposés par le CCAS de Ballan-Miré. Fondettes emboite le pas à sa voisine de l’agglo : « Pour celles et ceux de plus de 75 ans qui ne peuvent se déplacer seul(e)s ou se faire accompagner par un parent ou une personne de leur entourage, le transport Vill’âge du CCAS se mobilise pour les conduire jusqu’au centre de vaccination. Il leur suffit de s’inscrire au 02 47 88 11 14 », numéro que l’on peut aussi appeler si on a besoin d’aide pour prendre un rendez-vous (mais qui ne pourra pas vous obtenir de créneau si ils sont tous réservés, ce qui est le cas en ce moment).

Les matchs du jour…

En handball, les Conquérantes de Chambray se déplacent à Mérignac à 18h pour leur 2e rencontre de Coupe de France après un succès contre Saint-Amand il y a deux semaines, mais aussi après deux défaites en championnat. Elles doivent donc relever la tête pour retrouver de la confiance. Match à suivre sur la page Facebook des adversaires.

En basket, l’UTBM se déplace aux Sables-d’Olonne à 20h dans le cadre du championnat de Nationale 1. Un club promu que les Tourangeaux ont battu en Coupe de France dans le courant de l’automne. Le succès est indispensable pour ne pas se faire distancer par Toulouse qui a pris la tête du classement de la poule et qui a battu les hommes de Pierre Tavano il y a deux semaines. Le match suivant a ensuite été reporté à cause de l’épidémie. Rencontre à suivre les réseaux sociaux du club.

Enfin en volley Tours se déplace à Cannes à 18h en Ligue A. Un match retour après une défaite à l’aller ; Coup d’envoi à 18h avec une diffusion gratuite sur lnvtv.com.

Tennis de table…

Ce vendredi soir, les Tourangelles du TT Joué se déplaçaient dans le Jura à Etival et elles ont perdu 3-0. L’objectif du club reste de se maintenir en championnat de Pro Dames à l’issue de la saison.