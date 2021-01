StorieTouraine 22/01/21 - Accident mortel à St-Marin-le-Beau ; Un réseau de cambrioleurs démantelé ; 8 décès Covid à Debrou...

Et de nouveaux projets soutenus en Indre-et-Loire.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi...

---------------

Accident mortel...

Deuxième victime de l’année sur les routes d’Indre-et-Loire : un camion et une Twingo se sont percutés jeudi soir sur la D140 à Saint-Martin-le-Beau. Le conducteur de la voiture qui avait une trentaine d’années est décédé. Il s’était déporté sur la voie opposée pour une raison inconnue et a donc heurté l’autre véhicule de plein fouet. Le conducteur du poids-lourd est indemne mais il a terminé dans le fossé. Il a fallu plus de 4h pour dégager la route qui a pu rouvrir vers 22h30.

Intempéries...

La grosse perturbation qui a traversé la Touraine ces dernières heures a entraîné quelques interventions des pompiers : 4 assèchements, 12 épuisements, 1 inondation, 2 chutes d’arbres et 1 objet menaçant de tomber. Parmi les secteurs concernés : Monnaie, Cinq-Mars-la-Pile et la vallée de la Brenne.

Un réseau de cambrioleurs démantelé...

On connait tous les boutiques Relay ou Hubiz dans les gares, en particulier à Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Six hommes accusés d’avoir commis 37 vols dans de telles enseignes viennent d’être interpellés. Leur butin est conséquent : 700 000€. Le magasin corpopétrussien fait partie des points de vente visités (c’était en juillet 2020). La police judiciaire de Tours a participé activement à l’arrestation des suspects, déjà connus pour des crimes et délits. Ils agissaient de nuit pour voler tabac, jeux à gratter et contenu de caisse. Leurs larcins se sont étendus sur quatre mois, de mai à août. 5 des 6 hommes reconnaissent leur participation. Ils risquent jusqu’à 15 ans de prison.

Point Covid...

On savait le coronavirus de retour entre les murs de l’EHPAD Debrou à Joué-lès-Tours... Il y a fait des victimes : 8 en quelques jours selon un dernier bilan de la direction. 8 résidents qui s’ajoutent aux 10 décès de fin 2020. 100 personnes ont été testées posiitves dans l’établissement depuis le début du mois de janvier. Une des résidentes décédée avait été vaccinée mais aucun lien n’est établi avec l’injection. Elle souffrait d’autres maladies et il faut rappeler que le produit Pfizer ne protège pas à 100%, surtout après une seule injection (10 jours sont nécessiares pour une immunuté de 50% selon le fabricant). Il faut aussi rappeler, et c’est bien de l’avoir en tête, que chaque année la maison de retraite enregistre une centaine de décès parmi ses pensionnaires, donc cela hors Covid.

Subventions pour la Touraine...

Voici quelques projets d’aides récemment votés par la Région Centre-Val de Loire au bénéfice de l’Indre-et-Loire : création d’une aire de jeux à Pouzay, création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Monts, achat de deux kayaks de course en ligne pour l’association COCCK à Chinon ou encore 8 aides individuelles pour des sportifs de haut niveau.