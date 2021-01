[La photo du jour] Le chef Thierry Marx à Tours pour promouvoir la nourriture saine

Il a notamment tenu une conférence dans le cadre des Rencontres François Rabelais

Le chef Thierry Marx cultive une relation particulière avec la Touraine. C’est ici, plus précisément à Montlouis-sur-Loire au restaurant Roc en Val, qu’il a reçu sa première étoile au Guide Michelin. Depuis, si le chef est parti exporter ses talents dans d’autres contrées, devenant un des plus célèbres cuisiniers de France, il revient régulièrement dans notre département au gré de son actualité afin de promouvoir la gastronomie.

C’était le cas ce vendredi 22 janvier. Thierry Marx était l’invité en effet des 16e Rencontres François Rabelais organisées par l’IEHCA (Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation). Pour cause de Covid, ces rencontres annuelles qui traitent de la gastronomie et l’alimentation, ont été perturbées et ne peuvent se tenir qu’en virtuel à travers un cycle de tables rondes et conférences diffusées sur le web jusqu’en avril (le programme complet ici).

C’est donc Thierry Marx qui inaugurait ces 16e rencontres ce vendredi. La conférence est disponible ici :

Auparavant, le Chef s’était rendu aux Galeries Lafayette le matin en tant que partenaire de l’entreprise tourangelle Néogourmets, basée à Saint-Cyr-sur-Loire et spécialisée dans la production artisanale de biscuits et chocolats, sans sucres ajoutés. Une démarche d’alimentation saine, qui parle à Thierry Marx qui a indiqué avoir commencé à réfléchir à cette problématique il y a une dizaine d’années, notamment pour la nourriture des spationautes. A l’occasion d’une démonstration publique, au cours de laquelle il a réalisé une mousse au chocolat sucrée avec des peaux d’orange, le Chef a notamment rappelé « l’importance de mettre en avant une nourriture saine, mais qui garde les notions de plaisir et de gourmandise ».