[Article participatif] Les bons plans emploi de 2021 en Touraine

Des emplois à pourvoir dans le numérique, pour les collectivités locales...

Info-Tours.fr se mobilise une nouvelle fois pour l'emploi. Notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nous pour l’Indre-et-Loire. Attention : nous publions seulement les offres pour une entreprise en particulier.

Pour enrichir la liste, écrivez-nous à [email protected] ou par message privé sur les réseaux sociaux, puis nous actualiserons cet article.

Informations dont nous avons besoin : Nom et commune de l’entreprise qui recrute / Pour quel(s) type(s) de poste(s) ? / Missions / Quel contrat, quel volume horaire, quelle rémunération ? / Conditions (diplôme, permis…) / Contact pour postuler.

Nous nous réservons la possibilité de refuser toute proposition qui ne correspond pas à nos critères. Par ailleurs, si vous postulez plusieurs jours après la première mise en ligne, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

Numérique :

Six établissements sur dix anticipent un impact des évolutions du numérique sur leur activité et un établissement sur dix estime nécessaire de recruter de nouveaux profils (15 %) ou de nouveaux métiers (10 %) différents de ceux recherchés habituellement. Afin de mettre en avant les opportunités d’emploi ou de formation du secteur du numérique Pôle emploi propose « La Semaine des Métiers du Numérique ».

Le 25 janvier, les agences de Tours 2 Lions et de Chinon organisent, en distanciel, pour un public Jeunes, un atelier découverte des métiers du numérique, des parcours de formation et opportunités d’emploi, avec la participation de 4 professionnels du secteur : Cyrès (entreprise), SII (entreprise), La Wild Code School (école de formation aux métiers du numérique), M2i Formation (organisme de formation). Plus d'infos en cliquant ici.

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Oerlikon Balzers France recrute pour son site de Charentilly :

• Un(e) Opérateur(trice) de production (formation mécanique / rigueur indispensable / débutants acceptants)

• Un(e) Technicien(ne) de contrôle (formation métallurgique ou mécanique / rigueur indispensable / débutants acceptants)

Envoyer CV et lettre de motivation à Norbert DINGREMONT ([email protected])

Cliquez ici pour plus d'infos.

Services à la personne :

Pôle Emploi recrute des auxiliaires de vie pour l'entreprise Petits Fils, jeudi 28 janvier dans la salle de la Médaille.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le Pôle Emploi de Saint-Pierre-des-Corps (55 avenue Georges Pompidou) au 39 49 ou votre conseiller Pôle Emploi (places limitées).

- Une préparation au recrutement se tiendra le 25 janvier pour les personnes retenues.

- Un accompagnement relatif aux recrutements sur ce métier pourra être mis en place pour les personnes non retenues faute de places disponibles sur cette session (présentation du métier, formation, retour à l'emploi).

Activités de loisirs :

Clic'Lac Aventure recrute deux personnes pour préparer le parc à l’ouverture pendant le mois de mars. CDD d’une durée de 1 mois sur le mois de mars peut se poursuivre sur un CDD pour la saison (avril à octobre) en tant qu’opérateur, opératrice de parcours acrobatiques en hauteur. Au programme : refaire les cheminements, rangement, nettoyage, fabrication et construction en bois, préparation du parc à l'ouverture, ...

Contact par mail ([email protected]) ou par téléphone (06-52-53-88-53) en transmettant votre CV et lettre de motivation.

Coiffure :

Le Salon d'Alexis Recrute à Tours, Amboise & Azay le Rideau. En CDI. Temps Plein. Il faut de l'expériance.

Candidature par mail : [email protected]

Collectivités locales :

La ville de Montlouis-sur-Loire recrute et les infos sont sur ce lien.

La ville de Sorigny cherche également du monde ici.

Pour celle de Monts c'est dans le secteur de la restauration scolaire et les infos sont là.

La-Ville-aux-Dames recherche un agent polyvalent dans le bâtiments, les détails sur le site de la commune.