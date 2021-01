Une collecte pour aider les réfugiés : c’est ce week-end à Tours

Par l’association Utopia 56.

On vous a déjà parlé de l’antenne tourangelle d’Utopia 56 : cette structure s’occupe des réfugiés en difficulté à Tours, en particulier les jeunes non reconnus mineurs par le Conseil Départemental qui font des recours pour dénoncer le résultat de leur évaluation. Elle propose des repas quotidiens mais aussi des cours de français et plus globalement toute une série d’enseignements. Elle milite également régulièrement pour l’ouverture de plus de places d’hébergement et plus globalement pour les droits des personnes exilées. C’est par exemple elle qui a été à la manoeuvre dans l’ouverture de squats à Ste Radegonde ou à Velpeau.



Ce week-end, ses bénévoles vont au devant de la population pour demander de l’aide. Vous les verrez ce vendredi 22 janvier et ce samedi 23 janvier au Monoprix des Deux-Lions et au Monoprix de la Rue Nationale de Tours pour une collecte de denrées alimentaires ou de produits d’hygiène à destination de leurs bénéficiaires. Ce sera à partir de 8h le matin et jusuq’à la fermeture des supermarchés, c’est-à-dire à 18h pour le début du couvre-feu. La structure recherche encore des bénévoles pour l’aider.



Les produits recherchés : riz, blé, semoule, fruits et légumes frais, pommes de terre, oignons, ail, sel, poivre, boîtes de poissons, oeufs, brioches, gâteaux...



Plus généralement, Utopia 56 lance régulièrement des appels pour grossir ses rangs car même si il y a moins d’arrivées depuis la crise du coronavirus il reste de nombreuses personnes à la rue ou en grande précarité. L’objectif c’est de recruter des familles prêtes à héberger des jeunes pour une ou plusieurs nuits ou alors pour préparer des repas et les apporter. pour les hébergements ça se passe souvent en binôme : deux foyers assurent l’accueil à tour de rôle. La durée : entre 2 et 6 mois, quand les réfugiés en question font des recours pour assurer qu’ils sont bien mineurs alors qu’on leur a refusé un accompagnement après évaluation, les désignant comme majeurs.

Plus d’infos sur la page Facebook d’Utopia 56 Tours.