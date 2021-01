Lucky Luke, Coluche, Angèle... Le top 2020 des emprunts à la bibliothèque de Tours

Pour les livres, CD ou DVD.

Oui, l’année 2020 a été perturbée à la bibliothèque de Tours avec plusieurs semaines de fermeture lors des confinements ou la mise en place d’un système de retrait de commande pour éviter les risques de contaminations. Il n’empêche, les demandes d’emprunts ont été fortes et ce début d’année c’est l’occasion de faire le point sur ce qui a particulièrement plu...



Dans la catégorie livres adultes, Petit Pierre : la mécanique des rêves de Florence Lebonvallet est N°1 devant The quintessential quintuplets de Negi Haruba et La plus précieuse des marchandises : un conte de Jean-Claude Grunberg. On retrouve également des aventures de Sherlock Holmes ou Cache cache à l’hôtel dans le top 10. Côté enfants, c’est un album de Lucky Luke qui a eu leurs faveurs devant Léonard et Benoit Brisefer de Peyo. La dynastie Donald Duck, Les Profs, ou Tom Tom et Nana sont également très bien placés.



En musique, un album des rockeurs de Black Keys domine le palmarès devant Leonard Cohen, Pierre Lapointe, l’Ensemble Vocal Fawaz Baker, Arno, Angèle ou le groupe IAM.



Dans la catégorie cinéma, Olive Kitteridge domine le classement adultes devant Damien veut changer le monde, Les crevettes pailletées, American Gods, Escape of Dannemora, Les Sauvages, La lutte des classes et Ma vie avec John F. Donovan. Un DVD sur Coluche s’impose dans la section documentaires. Pour les enfants : Pixels en N°1 puis Dumbo, Ninja Turtles, Boule & Bill 2, Les Profs, Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? ou encore Rémi sans famille et La Blelle et la Bête.



Soulignons enfin la 2e place du Petit Poucet de Charles Perrault dans la catégorie livres audio jeunesse (Harry Potter 7 est en 9e position). Les Correspondant d’Albert Camus de 1944 à 1959 sont 5e du top des livres audio pour adultes.