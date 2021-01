StorieTouraine 20/01/21 - 2 collèges fermés pour cas de Covid ; Stationnement payant réduit à Tours ; Le TVB face à Sète...

Et le CTHB opposé à Nantes.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

Fermeture du collège Pablo Neruda...

L’établissement de Saint-Pierre-des-Corps annonce ce jeudi la suspension de ses activités en présentiel en raison de plusieurs cas de coronavirus parmi les élèves et les membres du personnel. 7 infections ont été confirmées. Les cours ne reprendront pas avant une semaine, au mieux. Une décision identique vient d’être prise au collège privé de l’Institution Ste Clothilde à Amboise. Là ce sont 22 élèves qui sont positifs. 3 classes de 4e et 3e avaient déjà fermé en début de semaine. Les cours se poursuivent à distance et une campagne de tests a été programmée, avec une extension aux personnels des lycées Chaptal et Vinci.

Il y a quand même des réouvertures...

Celles des salles de répétitions du Consevatoire de Tours. Les élèves pourront de nouveau les utiliser à partir de lundi. Leur fermeture annoncée vendredi 15 janvier avait déclenché un mouvement de colère.

Stationnement payant à Tours...

5 jours après la mise en place d’un couvre-feu à 18h pour lutter contre la prolifération du coronavirus, la ville de Tours indique qu’elle réduit la plage horaire dédiée au stationnement payant en centre-ville. Habituellement c’est jusqu’à 18h30 l’après-midi mais désormais c’est 18h. Donc plus de contrôles, plus de risques d’avoir une pénalité après cette heure et ce à partir de ce jeudi 21 janvier. Sollicitée par nos soins en début de semaine sur ce sujet, la ville avait dans un premier temps indiqué qu’il n’y avait pas de modifications, elle a depuis examiné le dossier d’où cette décision.

Sport...

Deux matchs à suivre ce mercredi : d’abord en volley le TVB reçoit Sète à 19h au Palais des Sports dans le cadre du championnat de Ligue 1 et ce trois jours après une défaite 3 sets à 1 contre Tourcoing. Une rencontre diffusée gratuitement sur lnvtv.com.



En handball, les joueuses de Chambray-lès-Tours auront également à coeur de se relancer après leur défaite du week-end contre Nice. Elles se déplacent à Nantes à 20h pour le compte du championnat LBE et ce sera à suivre sur la page Facebook du CTHB.