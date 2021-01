StorieTouraine 19/01/21 - Décès d’une femme vaccinée contre la Covid-19 ; Appel à témoins à Tours ; Reprise du hockey et du foot fin janvier...

Et moins de cas Covid dans les résidences autonomie de Joué.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

-----------

Décès d’une personne vaccinée...

Les autorités de santé nationales ont annoncé ce lundi que depuis le début de la campagne de vaccination anti-Covid le 27 décembre, sur plus de 400 000 personnes ayant reçu une injection, 139 cas d’effets indésirables ont été recensés. On déplore notamment le décès de 5 personnes dont une femme de 75 ans résidant en Indre-et-Loire. Des enquêtes sont en cours mais à ce jour pas de lien établi avec la vaccination, le ministre de la santé précise notamment qu’il s’agissait de patients à la santé fragile.

Point Covid à Joué...

La semaine dernière la ville a annoncé de nombreux cas Covid dans ses deux résidences autonomie pour personnes âgées (Jean Goujon et Michel Colombe). Trois personnes ont encore été testées positives ce lundi mais c’est bien moins que les 14 de la dernière fois (+ 1 agent). Les visites restent suspendues malgré cette amélioration sensible de la situation. Le restaurant collectif demeure également fermé.

Appel à témoins...

Ce mardi après-midi le commissariat de Tours a annoncé la disparition inquiétante d’un homme de 29 ans (Arnaud Renaudeau). Il vit en centre-ville et n’a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier soit le 15 janvier. Appelez le 02 47 33 80 69 si vous en savez plus.

Manifestation...

Nous en parlions ce mardi matin : les salariés de la centrale nucléaire d’Avoine étaient appelés à manifester dès 9h30 à Chinon afin de dénoncer le projet de restructuration d’EDF. Une centaine de personnes a participé au défilé.

Hockey...

La nouvelle est tombée : le championnat de D1 où évoluent les Remparts de Tours va reprendre le 30 janvier, alors qu’il est interrompu depuis le reconfinement automnal. Du coup à cause du retard la formule est modifiée : il y aura deux poules selon les régions et à la fin le champion ne pourra pas monter au niveau supérieur (la Ligue Magnus). En contrepartie, il n’y aura pas de descente non plus. Les Remparts seront avec Caen, Dunkerque, Neuilly, Brest, Nantes et Cholet. Et ils repartent de zéro. Les rencontres déjà disputées comptent pour du beurre.

Foot...

Le Tours FC devrait également pouvoir reprendre la compétition. Pas encore le championnat de N3 mais au moins la Coupe de France, sans doute le dernier week-end de janvier. Ce serait un match contre Saint-Jean-de-Braye qui évolue en Régional 2 et ce serait le premier match des Ciel et Noir depuis fin octobre. Bien sûr les rencontres seront à huis clos.