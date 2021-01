Couvre-feu anti-Covid : à Tours, stationnement payant maintenu jusqu’à 18h30

Les contrôles aussi.

Vous nous avez posé la question, alors on vous répond…

Depuis samedi 16 janvier, le gouvernement a décrété un couvre-feu à 18h tous les soirs sur tout le territoire pour ralentir la diffusion du coronavirus. Cela veut dire qu’à 18h les commerces doivent être fermés et que les seuls déplacements autorisés sont d’ordre professionnel, sanitaire, pour porter assistance aux personnes vulnérables ou encore pour promener son chien. Dans tous les cas il faut une attestation sous peine de risquer une amende de 135€.

Et le stationnement payant dans tout ça ?

A Tours, si on occupe une place de parking en centre-ville ou dans certaines rues de Tours-Nord l’après-midi il faut régler la note de 14h à 18h30. Mais avec un couvre-feu à 18h, est-ce que le début de la gratuité est avancé de 30 minutes ? On a posé la question à la mairie et elle nous indique qu’aucune décision n’a été prise en ce sens. Ainsi, les agents de la société SAGS qui contrôlent la validité des tickets de stationnement (pris à l’horodateur ou via mobile) terminent toujours leur journée de travail à 18h30. La ville précise qu’ils sont munis d’une attestation de sortie dérogatoire à cet effet.

Cette question du stationnement payant en période de couvre-feu et de confinement agite régulièrement le débat politique. Lors du 1er confinement d’avril 2020, la municipalité dirigée par Christophe Bouchet avait rendu toutes les places gratuites pendant près de 3 mois. Lors du reconfinement automnal, beaucoup moins strict, son successeur Emmanuel Denis n’avait pas fait le même choix s’attirant pas mal de critiques de son opposition qui l’accusaient notamment de ne pas prendre une mesure qui pourrait bénéficier aux commerçants.

Sur ce sujet, la prochaine question sera de savoir si la ville de Tours maintient son contrat avec la société SAGS pour le contrôle du stationnement payant ou si elle revient à une régie publique comme c’était le cas auparavant. Rappelons que l’amende en cas de parking non réglé est de 25€, allégée à 20€ si l’on paie rapidement.