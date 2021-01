StorieTouraine 18/01/21 – Grève chez SKF à Saint-Cyr ; 1 cas Covid à l’EHPAD Trois Rivières ; Début de la vidéoverbalisation à Tours…

Et les résultats sportifs du week-end en handball, volley et tennis de table.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

Grève chez SKF…

Une petite centaine de salariés de l’entreprise basée à Saint-Cyr-sur-Loire se sont mobilisés ce lundi matin dans le but de dénoncer un plan social au sein du groupe dont le siège social est situé dans l’agglo tourangelle. En effet, la société a annoncé la fermeture de son site d’Avallon dans l’Yonne en Bourgogne, une usine où travaillent 140 personnes. Pour rappel, SKF produit des roulements à billes pour l’industrie automobile. C’est l’un des plus gros employeurs privés du département. 110 postes seront d’ailleurs supprimés sur le site tourangeau en lien avec la crise du coronavirus.

Point Covid…

Selon la première adjointe de la ville de Tours Cathy Münsch-Masset, un cas Covid a été signalé ce lundi matin au sein de l’EHPAD Trois Rivières à Tours-Nord, un établissement géré par le CCAS de la commune. A Monconseil, ce sont une vingtaine de cas qui ont été détectés. Une personne est décédée ce week-end. Pour chaque établissement où le virus est entré, des campagnes de tests sont ordonnées et les visites extérieures interdites.

Selon les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé, du 9 au 15 janvier, 15 125 tests Covid ont été effectués en Touraine avec 1 069 résultats positifs soit 7,10%, un chiffre de nouveau en hausse par rapport à la semaine précédente. Le taux d’incidence se maintient avec 176 cas pour 100 000 habitants dans le département et 190 sur le territoire de Tours Métropole. 71 personnes originaires d’Indre-et-Loire restent hospitalisées en service de médecine et 28 en réanimation (chiffre en baisse). On déplore 329 décès dans le département depuis le 1er septembre 2020.

Travaux sur la levée de la Loire…

La préfecture indique que le chantier de consolidation de la digue de Loire a repris à La Riche et Saint-Genouph et il doit se poursuivre pendant deux mois donc jusqu’à mi-mars. La D88 sera fermée à la circulation durant toute cette période.

Accidents et bouchons…

Dans la matinée il y a eu un accident sur le périphérique de Tours au niveau du Cher ce qui a perturbé la circulation pendant une petite heure. Plusieurs véhicules étaient impliqués. Autre choc sur l’A10 à Monts, cette fois avec jusqu’à 6km de bouchons. Une camionnette a percuté le rail de sécurité. Le conducteur n’a pas été blessé.

Vidéoverbalisation…

C’est ce lundi que la ville de Tours teste le dispositif de vidéoverbalisation du stationnement gênant dans l’hyper centre. Une trentaine de caméras pourront être exploitées pour repérer les voitures garées plus de 5 minutes sur des passages piétons, des places pour personnes à mobilité réduite ou des trottoirs. Le montant du PV : 135€.

Résultats sportifs…

Deuxième défaite de 2021 pour le Tours Volley Ball dimanche après-midi dans la métropole lilloise. Les Tourangeaux ont été battus par Tourcoing 3 sets à 1. Ils occupent actuellement la 3e place du championnat de Ligue A.

En handball, Chambray a enfin pu affronter Nice (match reporté de la 6e journée du championnat). Les Tourangelles ont été battues 24-28 soit leur première défaite en 4 matchs depuis le début du mois.

Enfin en tennis de table, Joué-lès-Tours a été battu par Grand-Quevilly. Le score : 1-3 en faveur des Normandes.

Déplacement de spectacle…

Un report de plus à ajouter à la liste de toutes les représentations décalées en raison de la crise sanitaire. Annoncé le 13 mars 2021, le spectacle de Tanguy Pastureau est désormais programmé au 18 septembre à 20h au Palais des Congrès Vinci de Tours. Les billets déjà achetés pour voir l’humoriste restent valables. Il est aussi possible de se faire rembourser jusqu’au 31 mars.