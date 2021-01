StorieTravaux 17/01/21 – 4 mois de perturbations sur l’Avenue Jouhanneau à Tours

Et une coupure nocturne sur l’A85.

Chaque semaine, Info Tours fait le point sur les nouveaux chantiers annoncés en Indre-et-Loire et susceptibles de perturber la circulation. Voici ce qu’on a recensé à partir du 18 janvier…

Bifurcation A10/A85 :

Rappel, jusqu’au 2 avril : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Du lundi 18 janvier à 10h au vendredi 22 janvier 2021 à 12h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Des déviations seront mises en place.

A85 :

La nuit du jeudi 21 au vendredi 22 janvier, entre 20h et 7h : fermeture de la portion d'autoroute entre l'échangeur Langeais (n°7) et l'échangeur Bourgueil (n°5), dans les deux sens de circulation. Suivre les déviations mises en place sur le réseau secondaire.

Tours-Nord :

A partir de ce lundi 18 janvier, l’Avenue Jouhanneau passe en sens unique pendant 4 mois pour travaux d’aménagement entre l’accès à la CNAV et l’Avenue du Bois Aubry. L’objectif de ce chantier est de créer une liaison dédiée aux salariés de la CNAV, afin de relier leur site principal et leur extension. Un nouveau cheminement piéton doit également être créé pour le grand public.