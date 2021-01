Bilan 2020 pour la Loire à Vélo : pas si mauvais, malgré l’épidémie

Les cyclistes étaient très nombreux pendant l’été.

2019 était une année faste pour le tourisme à vélo en Centre-Val de Loire : poussés par les 500 ans de la Renaissance, les curieux ont découvert les différents circuits cyclistes de la région, notamment au bord du fleuve royal. En 2020, on attendait de voir si l’effet était durable ou s’il y avait seulement eu un boom éphémère. La crise sanitaire empêche toute comparaison implacable…

Cela dit, en regardant les chiffres, on se dit que sans confinement ils auraient pu être assez positifs…

Ainsi, le compteur de la Loire à Vélo installé à Savonnières a recensé 90 238 passages de vélos en 2020 soit une baisse de 5,9% par rapport à l’année précédente. Montlouis-sur-Loire est en deuxième position avec 74 413 vélos et une baisse de 10,9% en un an. En 3e position on retrouve Tours avec 64 393 passages (4,8%) puis Bléré et Candes-Saint-Martin. Les 5 secteurs les plus plébiscités par les cyclistes qui parcourent l’itinéraire se trouvent donc tous en Indre-et-Loire. Ils affichent tous une moyenne de fréquentation plus élevée que l’ensemble du parcours (44 000 vélos annuels). Seul Amboise est en dessous dans notre département (34 700 passages, -1,9%).

Le Comité Régional du Tourisme analyse la situation ainsi :

« De janvier à avril 2020, les compteurs de La Loire à Vélo ont enregistré une baisse de l’ordre de 53% par rapport à 2019. Le confinement (17/03 au 11/05) a impacté très fortement la fréquentation de l’itinéraire. La fréquentation redémarre en revanche très fort dès la fin du confinement. Le début de la saison estivale est marqué par une baisse en juin (-15% de passages). Juillet et Août sont quant à eux très positifs (respectivement +31% et +10% de passages), ils enregistrent chacun un nouveau record de fréquentation en 2020, le dernier datant de 2019. Des records historiques de fréquentation journalière ont même été atteint sur certains compteurs. »

A voir maintenant quelle tendance se profile pour 2021, les sorties à vélo étant actuellement autorisées malgré la situation sanitaire.

Photo : Savonnières vue depuis l'itinéraire de la Loire à Vélo.