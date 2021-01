StorieTouraine 17/01/21 – 400 teufeurs dans les rues de Tours ; Fermeture prolongée du Centre Aquatique du Lac ; Le CTHB en conquête à Nice…

Et le bilan 2020 de la centrale nucléaire de Chinon.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

--------------

Manifestation à Tours…

Nouvel acte de mobilisation contre la loi sécurité globale ce dimanche à Tours, ce texte en cours d’examen par le parlement qui renforce les pouvoirs des forces de l’ordre. 300 personnes se sont rassemblées à l’appel de plusieurs syndicats, soit une affluence assez modeste par rapport au début du mouvement. Mais au final, le cortège a rassemblé près de 700 personnes. A l’arrière, un groupe de 400 fêtards fermait la marche avec finalement un axe de combat proche de celui des organisateurs : dénoncer la répression grandissante du gouvernement, mais spécifiquement pour les fêtes. Ces dernières semaines, plusieurs organisateurs de soirées ont été interpellés, deux d’entre eux étaient d’ailleurs jugés vendredi à Tours après un événement en décembre à Montlouis. Ainsi, le défilé a parcouru le centre-ville avec du gros son.

L’état des lieux d’EDF…

Alors qu’une nouvelle manifestation est annoncée mardi à Avoine pour dénoncer le projet de restructuration d’EDF, la direction de la centrale nucléaire tourangelle a fait le point sur ses performances 2020 : 19,6 milliards de kW/h d’électricité ont été produits l’an dernier soit de quoi alimenter la consommation de 2 616 000 personnes.

Le Centre Aquatique du Lac reste fermé…

On n’est vraiment pas prêt de renager dans les bassins de la plus grande piscine de Tours… Entre les mesures sanitaires du gouvernement et ses soucis techniques (inondations dans le sous-sol), la direction a décidé de maintenir sa fermeture. Pour elle ce ne serait pas assez rentable d’accueillir du monde car il faudrait mettre en place des créneaux réduits, chauffer beaucoup pour une affluence faible, mobiliser bon nombre de personnel sans de grandes rentrées financières. Une réouverture est désormais évoquée mi-février, selon l’évolution de la situation.

Le sport du week-end…

Ce dimanche il y a deux équipes tourangelles à suivre : direction lnvtv.com pour voir le Tours Volley Ball contre Tourcoing à 17h dans le cadre du championnat de Ligue A. Une heure plus tôt, les handballeuses de Chambray iront défier Nice dans le cadre du championnat. Leur match contre les Azuréennes avait dans un premier temps été annulé de justesse à cause de cas Covid. Elles avaient dû traverser la France en bus aller-retour pour rien. Ce coup-ci elles ont pris l’avion comme on le voit sur la photo postée par le club… La rencontre sera diffusée en live sur la page Facebook du club de hand de Nice.