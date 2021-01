Vaccination anti-Covid : comment prendre rendez-vous en Touraine

Les centres grand public ouvrent lundi.

3 semaines après les premières vaccinations contre le coronavirus à l'EHPAD Debrou de Joué-lès-Tours, deux semaines après les premières injections au CHU de Tours pour les soignants à risques, l'Indre-et-Loire s'apprête à lancer sa campagne de vaccination grand public lundi 18 janvier, comme le reste du pays.

Dans un premier temps seules les personnes de plus de 75 ans et les patients à risques munis d'une ordonnance de leur médecin traitant pourront bénéficier d'une injection.

Le département disposera au départ de 5 centres de vaccination à Tours (aux Halles), à Joué-lès-Tours (Espace Clos Neuf), à Chinon (Salle Descartes de l'hôpital), à la salle des fêtes du théâtre d'Amboise et à la caserne des pompiers de Neuillé-Pont-Pierre. Dès le 25 janvier un 6e centre doit ouvrir à Loches. La préfecture annonce que 2 à 3 000 vaccinations pourront être réalisées chaque semaine dans ces différents espaces, sachant que rien que les retraités de plus de 75 ans ça représente 63 000 individus en Touraine. De quoi laisser envisager une certaine saturation des consultations...

Même si le département va recevoir de nouvelles doses de vaccins chaque semaine dès lundi 18 janvier, le stock sera limité. Pour l'instant seul le produit Pfizer est disponible, celui de Moderna étant plutôt dirigé vers les départements les plus touchés par la maladie. Les autres vaccins comme celui d'AstraZeneca ne sont pas encore autorisés et mis sur le marché.

Face à tout ça, il est donc impératif de prendre rendez-vous pour bénéficier d'une injection et on vous vous expliquer comment faire...

Le gouvernement a mis en place un annuaire des centres de vaccination pour le grand public et les professionnels de sante sur son site www.sante.fr. A la rubrique Indre-et-Loire ce vendredi matin, on peut prendre rendez-vous en ligne pour les centres accessibles aux soignants et un numéro de téléphone régional est indiqué pour les sites dédiés au grand public : 0 805 02 14 00. Il est aussi possible d'appeler le numéro vert national : 0 800 009 110 (ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h). Les appels sont gratuits. Pour éviter une saturation des standards, le gouvernemet conseille de faire la démarche par Internet mais à l'heure où nous publions cet article les liens ne sont pas encore indiqués en Indre-et-Loire. La plateforme Doctolib pourrait prochainement les mettre en place.

Surveillez donc régulièrement cette page web pour voir les mises à jour.

Chaque centre pourra donner des rendez-vous sur une plage de 4 semaines maximum. On réservera en meme temps un créneau pour la première injection et un autre pour la seconde injection nécessaire quelques semaines plus tard.