StorieTouraine 14/01/21 – Ecole fermée pour Covid à La Ville-aux-Dames ; 51 migrants abandonnés sur l’A28 ; Boom de l’immobilier dans le 37…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Cas Covid à l’école…

L’inspection d’académie d’Indre-et-Loire annonce ce jeudi la fermeture de l’école maternelle Colette de La Ville-aux-Dames et ce jusqu’à lundi en raison de 2 cas positifs au coronavirus au sein de l’équipe enseignante et des ATSEM. Ils s’ajoutent à trois cas positifs détectés dès le 9 janvier, également chez des adultes. C’est donc pour casser la chaîne de contaminations que la décision de suspendre les cours a été prise. Rappelons que malgré la possibilité d’un durcissement des mesures sanitaires, la fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du jour sur tout le territoire. A noter par ailleurs qu’après Tours, Loches ou Chinon, la vaccination a débuté pour les résidents d’EHPAD et le personnel hospitalier à risques à Amboise.

Des migrants au bord de l’autoroute…

Ce mercredi, 51 hommes, femmes et enfants originaire d’Irak et qui espéraient rejoindre l’Angleterre ont été abandonnés par leurs passeurs au bord de l’A28 et se sont réfugiés dans le village de Rouziers-de-Touraine où une solidarité s’est mise en place (nourriture de la boulangerie, rechargement de téléphones portables). Les gendarmes sont intervenus : une partie du groupe a été reconduite vers le train en vue d’être expulsée, une autre accueillie en hébergement d’urgence. On ignore pour quelle raison toutes ces personnes ont été débarquées.

Etude immobilière…

Selon une étude du site d’annonces pap.fr, le nombre de recherches de biens à acheter en Indre-et-Loire a progressé de 60,6% en 2020, +27,3% à Tours, +252% à Ballan-Miré, +224% à Loches, +245% à Luynes, +230% à Saint-Avertin, +244% à Saint-Pierre-des-Corps qui sont donc les communes les plus sollicitées du département avec des requêtes multipliées par 3 en un an. L’effet bien sûr de la crise sanitaire et de l’envie de se mettre au vert en cas de confinement avec un jardin, loin des centres-villes où l’on a de plus petites surfaces. Chez nos voisins du Loir-et-Cher, la recherche de logements est ainsi en hausse de 69% et de 71% pour les maisons.

Handball…

3e match en une semaine ce mercredi pour les joueuses du CTHB. Ça avait bien commencé contre Saint-Amand en championnat et en Coupe de France (2 succès), ça a failli mal se poursuivre contre Toulon. Les Tourangelles ont été nettement dominées en première période (13-17 à la mi-temps) avant de renverser la tendance en fin de partie pour s’imposer 27-26 au final. Elles sont actuellement 5e du championnat. Prochain match dès dimanche à Nice.