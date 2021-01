StorieTouraine 13/01/21 – Cas de Covid en série à Joué-lès-Tours ; Un prix pour le gingko biloba du Botanique ; Le beau succès du TVB…

Et un revers pour l’UTBM…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

Point Covid à Joué-lès-Tours…

Lundi, la mairie avait indiqué la détection de 8 cas dans ses résidences autonomie pour personnes âgées. Nouveau point ce mercredi après une campagne de tests : 14 nouveaux cas ont été diagnostiqués au sein des résidents (pour un total de 20 contaminations) et 1 nouveau cas au sein des agents municipaux, soit 3 contaminations en tout. Les résidents testés positifs à la COVID-19 sont confinés au sein de leurs appartements, l'ensemble des repas sont désormais servis dans les logements, le restaurant collectif est fermé, les mesures sanitaires (désinfection des locaux) ont été renforcées et les équipes des Résidences Autonomie ont bénéficié de renforts d'agents municipaux supplémentaires. De plus, les visites sont désormais suspendues jusqu'à nouvel ordre.

A l’EHPAD Debrou, le virus galope avec 61 cas désormais recensés (dont 10 agents sur 168 testés). Rappelons qu’une première incursion de la maladie a fait 10 morts à l’automne. La maison de retraite a bénéficié de la vaccination dès le 28 décembre mais il faut du temps entre les injections et une immunité maximale. Ainsi, les 100 résidents vaccinés n’ont pas encore reçu leur deuxième dose et restent donc vulnérables.

Sport…

Ce mardi soir, le Tours Volley Ball a été battre Chaumont en Champagne dans le cadre du championnat de Ligue A. Les hommes d’Hubert Henno se sont imposés 3 sets à 1 et occupent la deuxième place du classement provisoire à 4 points de Montpellier (qui a joué plus de matchs qu’eux). Prochain match ce week-end face à Tourcoing.

En basket, Tours a concédé sa deuxième défaite de la saison dans le cadre du championnat de Nationale 1 avec un revers assez large à Toulouse : 84-68. L’UTBM reste néanmoins 1er de sa poule et donc en bonne position pour atteindre son objectif de monter en Pro B. Cela dit attention : Toulouse n’est pas loin derrière…

En handball, 3e match en huit jours pour les Tourangelles de Chambray. Après deux succès contre Saint-Amand en championnat et en Coupe de France elles reçoivent Toulon à 20h ce mercredi dans le cadre de la saison régulière de LBE. Coup d’envoi à 20h avec une rencontre diffusée gratuitement sur Facebook.

Un arbre primé…

On vous avait parlé du concours de l’Office National des Forêts et du magazine Terre Sauvage pour distinguer le plus bel arbre français de l’année… Le gingo biloba planté en 1843 dans le Jardin Botanique de Tours a reçu le prix coup de cœur, l’une des trois récompenses de la compétition avec le prix du public et le prix du jury. 14 arbres étaient en compétition, dont – donc – ce spécimen au tronc de 7m de circonférence.