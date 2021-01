Mieux que les soldes : une boutique de troc de vêtements à Tours

T-shirts, jupes, chaussures… Il y a de tout !

On sait que l’industrie de la mode est une des plus polluantes au monde, entre la culture du coton qui réclame beaucoup d’eau, le transport des vêtements depuis l’Asie vers la France ou encore les fringues qu’on jette peu de temps après leur achat. Comment on peut faire pour éviter ça ? C’est la réflexion engagée par une asso tourangelle au joli nom : L’Armoire sans Fin.

Dit comme ça, on pense un peu au sac de Mary Poppins… On n’en est pas si loin.

Marie est engagée dans une démarche zéro déchet depuis un petit moment et c’est elle qui a cofondé cette structure, en s’inspirant d’initiatives lancées au Canada mais aussi ailleurs en France. L’idée : ouvrir une boutique de troc de vêtements. Pas d’argent, « la seule monnaie d’échange c’est le vêtement. A chaque fois qu’on en apporte un, on cumule des points : un t-shirt c’est un point, une jupe deux points, un manteau cinq points… Ensuite on peut les réutiliser pour faire son shopping dans le stock. »

Pour l’instant L’Armoire sans Fin n’a pas de local fixe donc elle bosse en itinérance. La première étape c’était fin 2020 à la Gloriette de Tours, la seconde est prévue ce dimanche 17 janvier chez Etape 84 Avenue de Grammont.

Ce dressing 100% fringues d’occase est ouvert à tous les adultes (hommes et femmes). Pour déposer des vêtements et en reprendre il suffit d’adhérer à l’asso pour 15€ ce qui vous donne le droit de profiter de ses initiatives pendant un an. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le magasin la première fois, vous revenez un autre dimanche. « Nous comptons actuellement une trentaine de membres » explique Marie. De quoi avoir le choix avec des robes, des chemises, des chaussures… « A chaque fois on essaie d’organiser des événements en rapport avec la saison, donc là ce sera avec de la mode hiver, puis printemps-été pour la prochaine date dimanche 21 mars. Les gens qui viennent sont assez réceptifs, le fait de repartir sans payer est quelque chose d’assez grisant » souligne Marie.

En raison de la crise sanitaire, la jauge est limitée : il faut s’inscrire à l’avance sur un créneau de 45 minutes. Pour éviter les contaminations, les vêtements sont désinfectés à la vapeur à leur arrivée et après chaque essayage (car on peut essayer sur place !).

A l’origine, L’Armoire sans Fin espérait organiser 9 journées troc en 2020… La crise du coronavirus en a décidé autrement et pour 2021 elle compte au moins prévoir un déballage pour chaque saison. En plus du troc, l’organisation d’ateliers zéro déchet est à l’étude avec des prix réduits pour les membres. L’idée ce serait notamment de vous montrer comment raccommoder un pull trouvé, utiliser correctement une machine à coudre ou encore relooker des vêtements afin d’en faire des pièces uniques.

Toutes les infos et le lien pour s’inscrire sur la page Facebook de L’Armoire sans Fin.