StorieTouraine 12/01/21 – Arnaque au vaccin Covid à Joué-lès-Tours ; Vœux sur les marchés de Tours ; Des castings pour des téléfilms…

Mais aussi du basket et du volley.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

------------

Arnaque au vaccin…

Dans un post sur Facebook, la mairie de Joué-lès-Tours alerte : « Il semble que certains d’entre vous aient reçu un mail, de la part de Monsieur le Maire concernant la campagne de vaccination. Ce mail serait muni d’un lien. Il s’agit d’un mail frauduleux ! Aucun message n’a été envoyé dans ce sens. » Bref, méfiance d’autant qu’on rappelle qu’à ce jour le vaccin anti-Covid n’est pas accessible au grand public.

Des vœux sur les marchés…

En raison de la crise sanitaire, le maire de Tours et son équipe ne pourront pas organiser de soirées conviviales pour les vœux de bonne année, rendez-vous où l’on fait le point sur la politique et les projets et où l’on peut aussi poser des questions. A la place, les élus iront sur les marchés pendant dix jours. Voici la liste :

Jeudi 14 janvier, de 09h30 à 12h, au Beffroi ; Vendredi 15 janvier, de 09h30 à 12h, à Saint-Paul ; Samedi 16 janvier, de 09h30 à 12h, aux Halles et aux Fontaines ; Samedi 16 janvier, de 14h à 17h, au marché aux fleurs, boulevard Béranger ; Dimanche 17 janvier, de 09h30 à 12h, places Velpeau et Rabelais ; Jeudi 21 janvier, de 09h30 à 12h, place de Strasbourg ; Vendredi 22 janvier, de 09h30 à 12h, à Monconseil ; Samedi 23 janvier, de 09h30 à 12h, places Beaujardin et Coty ; Samedi 23 janvier, de 14h à 17h, marché aux fleurs, boulevard Béranger.

Sport…

Ce mardi à 18h, le Tours Volley Ball se déplace en Champagne pour affronter Chaumont en Ligue A. Pour son dernier match de championnat, le club avait été battu 3-2 à domicile par Montpellier.

En basket, l’UTBM joue à Toulouse à 20h dans le cadre du championnat de Nationale 1. Pour leur dernier match, les Tourangeaux avaient dominé Bordeaux à domicile.

Casting…

Vous voulez jouer dans un téléfilm ? C’est le moment de proposer votre candidature. Plusieurs tournages sont annoncés en Touraine et Loir-et-Cher et il y a besoin de monde pour de petits rôles ou de la figuration. Une production recherche notamment deux enfants de 6 et 8 ans – deux garçons. Pour candidater et éventuellement participer au projet qui sera filmé d’ici avril, il faut envoyer une présentation vidéo d’une minute (prénom, âge, passions…).

Autres profils recherchés : un bébé d’environ un an, un jeune homme grand et musclé pour un rôle de vigile, des ados de 16 ans et plus qui font du scooter et sont potentiellement adeptes du wheeling, des jeunes femmes blondes pour des rôles de mannequins, des personnes âgées pour jouer les pensionnaires d’un EHPAD, des hommes et femmes pour jouer des policiers, pompiers ou secouristes (voire des professionnels de ces métiers).

Pour plus d’infos et tenter votre chance écrivez à [email protected] ou [email protected] (aucune participation financière demandée).