StorieTouraine 11/01/21 - 8 cas Covid en résidence autonomie à Joué ; Travaux sur le pont de Civray ; Une imprimerie d’Avoine licencie...

Et un nouveau patron pour l’éducation en Indre-et-Loire.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

------------

8 cas Covid en résidence autonomie à Joué-lès-Tours...

6 personnes résidentes et 2 agents de la Ville employés au sein des Résidences Jean Goujon et Michel Colombe ont été testés positifs la semaine dernière et immédiatement placés en isolement. Deux suspicions de contamination sont également en cours d'examen. Depuis ce lundi matin une campagne de tests pour l'ensemble des agents et résidents de la structure a été lancée et on aura les résultats dans les prochaines 48 heures. La municipalité a également procédé à une réorganisation des services d'accueil et d'entretien des locaux afin d'assurer la continuité du service public au sein des résidences.

Attention travaux...

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire débute ce lundi le chantier de reconstruction du pont de Civray-de-Touraine. A cet endroit le franchissement du Cher était interdit aux poids lourds, l’ouvrage n’étant pas assez solide. 3,2 millions d’€ vont être investis pour réaménager ce pont qui conservera une seule voie de circulation, le trafic se faisant par alternance avec des feux tricolores. Le chantier va durer un an, pendant ce temps il faudra prnedre une déviation via Chisseaux.

Licenciements chez Graphic Rivière...

Selon la NR, l’imprimerie du Chinonais est en difficultés et va licencier 12 de ses 16 salariés. Basée à Avoine, l’entreprise souffre à cause de la crise sanitaire : son chiffre d’affaire a baissé de 37% sur les 10 premiers mois de 2020 (moins de dépliants, prospectus ou de documents pour les assureurs à imprimer du fait de la situation).

Nouveau directeur académique...

Jusqu’ici en poste en Haute-Corse, Christian Mendivé prend la tête de l’inspection académique d’Indre-et-Loire, soit la direction des établissements scolaires publics du département. Son premier déplacement est prévu dès ce mardi au collège de la Rabière, à Joué-lès-Tours.