[Le 37 à la télé] Un grand format avec les pompiers de Tours ce lundi

Sur la chaîne TFX.

C’est une émission rituelle du lundi soir : Appels d’urgence, présentée par la journaliste Hélène Manarino. Elle s’intéresse aux pompiers, aux urgentistes, aux policiers… Des enquêtes au cœur de l’action pour comprendre le quotidien des brigades ou des casernes un peu partout en France et, ce lundi, la chaîne TFX fait étape à Tours.

Tourné il y a plusieurs mois, le reportage suit les pompiers de la ville et de l’agglomération. Le titre du film se veut racoleur : Pompiers de Tours, ville étudiante sous tension.

Voici le pitch complet du reportage de 52 minutes, un format assez long à la télévision : Les 2 300 pompiers du département d’Indre-et-Loire ont notamment en charge la métropole de Tours et ses 300 000 habitants. En temps normal, les nuits sont mouvementées surtout dans le quartier des bars et des restaurants. Accidents et bagarres n’y sont pas rares. Et en semaine, les soldats du feu interviennent lors de départ de feu : pavillon touché par la foudre, feux de balcon ou encore incendie dans une tour HLM. Même le GRIMP chargé des secours en milieu périlleux est parfois sollicité. Ils vont venir en aide à une habitante coincée dans son appartement.

La première diffusion c’est donc de 11 janvier à 21h05 sur TFX avant des rediffusions sur la chaîne mais aussi une disponibilité en replay sur le site MyTF1.