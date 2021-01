StorieTravaux 10/01/21 – Des perturbations entre l’A10 et l’A85

Et les autres chantiers du moment.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point pour vous tenir au courant des chantiers en Indre-et-Loire, en tout cas ceux portés à notre connaissance. Voici ce qui vous attend à partir du 11 janvier…

Bifurcation A10/A85 :

Du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier, de 10h à 12h : risque de ralentissement au niveau de la bifurcation A10/A85, en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Et rappel : jusqu’au au vendredi 2 avril : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Tours :

Les travaux se poursuivent Rue Edouard Vaillant à hauteur de la Passerelle Fournier qui rejoint le Sanitas. Quelques difficultés de circulation sont à prévoir et un arrêt de bus Fil Bleu est décalé (Docteur Fournier). Les difficultés devraient s’achever mi-février dans ce secteur.

Les travaux se poursuivent Boulevard Preuilly à Tours, au niveau de MAME. Un arrêt de bus est déplacé Rue du Dr Chaumier, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Saint-Avertin :

Mardi et mercredi, des travaux sont prévus à l’angle de la Rue Rochepinard et de l’Avenue Georges Pompidou, à l’entrée du Pont d’Arcole pour rejoindre Tours. Le trafic sera perturbé et les bus Fil Bleu déviés. Un arrêt provisoire L’Essart sera mis en place Rue Stendhal, à proximité du carrefour avec l’Avenue Pompidou.