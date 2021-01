StorieTouraine 09/01/21 – 1 an de prison avec sursis pour exhibitionnisme ; Record de chaleur en Touraine ; Peu de Covid à l’école…

Et retour réussi de l’UTBM en championnat.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

----------------

Un exhibitionniste condamné…

Ce vendredi le tribunal de Tours jugeait un homme de 53 ans accusé de 51 faits d’exhibitionnisme dans le bois de Grandmont et le parc de Montjoyeux à Tours. Et ce en 3 ans, de 2017 jusqu’à son interpellation en décembre 2020. Une vingtaine de femmes et deux hommes ont porté plainte après avoir vu l’accusé se masturber sans se cacher à leur passage. L’homme évoque des pulsions l’empêchant de se contrôler. Il a d’ailleurs demandé à se faire soigner avant même de comparaître devant la justice. Pas de quoi empêcher une condamnation à un an de prison avec sursis.

Incendie à Tours…

Ce vendredi soir, un feu s’est déclaré dans le cave d’un immeuble Rue Guérin dans le quartier du Sanitas. Personne n’a été blessé mais 18 personnes ont été évacuées et relogées.

Point Covid…

Selon un bilan communiqué par l’Agence Régionale de Santé, 1 100 personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus en Indre-et-Loire soit 0,05% de la population régionale. Un chiffre qui pourrait augmenter rapidement avec l’arrivée de nouvelles doses dans les hôpitaux de Tours et Orléans à partir de lundi 11 janvier. Par ailleurs, d’après un bilan de l’Académie Orléans-Tours, 78 élèves sur 456 000 ont été diagnostiqués Covid-positifs ces derniers jours en Centre-Val de Loire + 22 cas parmi le personnel enseignant. Aucune classe n’est fermée dans la région. Les élèves cas contact absents peuvent bénéficier de cours à distance. Les enfants qui peuvent aussi reprendre les activités extrascolaires culturelles ce qui concerne par exemple le théâtre ou le jazz… toujours en respectant le couvre-feu à 20h.

2020, l’année la plus chaude…

On savait déjà que c’était le cas au niveau national. Ça se confirme à l’échelon local : 2020 est l’année la plus chaude de tous les temps en Indre-et-Loire – enfin depuis le début des relevés météo au XXe siècle – si l’on utilise le critère de la température moyenne, c’est-à-dire de jour comme de nuit. Le résultat : 13,7° sur le département… 1,9° de plus que la normale. 2020 détrône donc 2018, précédente année la plus chaude dans le département. Depuis 2010, chaque bilan annuel fait état d’une température moyenne supérieure à la normale en Touraine. A noter aussi que le département a bénéficié d’une pluviométrie plutôt normale sur les 12 derniers mois mais de beaucoup plus d’ensoleillement que d’habitude.

Basket…

Plus de deux mois que Tours n’avait pas joué un match officiel en Nationale 1. Ce vendredi c’était la reprise du championnat pour l’UTBM avec une rencontre contre Bordeaux à Monconseil (toujours sans public). Les hommes de Pierre Tavano se sont imposés 83-70. Depuis le début de saison, les Tourangeaux n’ont perdu qu’une fois en N1. L’objectif reste toujours la montée en Pro B.

Handball…

3 jours après avoir battu Saint-Amand-les-Eaux 25-20 en championnat, les Tourangelles de Chambray-lès-Tours retrouvent leur premier adversaire de 2021 en Coupe de France… Cette fois à la maison, dans leur toute nouvelle salle de la Fontaine Blanche dotée d’une deuxième tribune après travaux. Dommage, cette inauguration se fait sans public en raison de la crise sanitaire. La rencontre se déroule à 18h et sera diffusée en direct sur Facebook pour les fans. Il faut préciser qu’il s’agit d’un match de coupe différent de ceux des autres années : la compétition a été réarrangée avec des mini poules à cause du Covid. L’enjeu est de finir premier pour aller en 8e de finale et recevoir la rencontre à domicile.