On sait qui est le nouveau président du Tours Volley Ball

Il remplace Yves Bouget.

Depuis 4 ans, le Tours Volley Ball était dirigé par Yves Bouget... Le Tourangeau vient de prendre la présidence de la Ligue National de Volley donc il a décidé de s'écarter des instances tourangelles pour éviter tout conflit d'intérêt. Il fallait donc lui trouver un remplaçant et le club vient d'en annoncer le nom ce vendredi 8 janvier.

Ainsi, après l'assemblée générale organisée juste avant Noël le 23 décembre, Bruno Poilpre, 55 ans, a été élu président du TVB. L'homme est président du goupe Roulliaud qui rassemble 8 entreprises, principalement dans le secteur du bâtiment. Un consortium qui est partenaire du volley depuis un bon moment déjà.

Bruno Poilpre arrive dans un contexte assez particulier : depuis près d'un an, le club champion de France qui ambitionne de le rester doit s'adapter au contexte sanitaire à cause de la pandémie de coronavirus. Cela signifie en ce moment des matchs à huis clos et donc des pertes de recettes. Les dernières annonces du gouvernement ne vont d'ailleurs pas dans le sens d'une amélioration : les salles et stades doivent rester interdits au public au moins jusqu'à début février. On n'est pas à l'abri non plus de reports de matchs à cause de cas Covid dans les effectifs qui perturbent la saison (la Coupe de France a d'ores et déjà été annulée cette saison), ainsi en championnat le TVB a 4 matchs de retard ce qui explique sa 4e place au classement malgré un assez bon bilan sportif.

Pour présenter son nouveau président, le TVB a publié une vidéo dont voici le lien :