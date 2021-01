Loches, Tours, Château-Renault… Où trouver les meilleures galettes des rois de 2021 ?

A la frangipane ou à l’abricot.

La galette des rois c’est une star des boulangeries-pâtisseries au mois de janvier… On la trouve partout en version individuelle ou pour 3, 4, 6, 8 personnes. Evidemment la recette originale c’est la frangipane aux amandes au cœur d’une bonne pâte feuilletée mais de plus en plus d’établissements s’adaptent aux goûts de leur clientèle ou tentent des aventures gastronomiques. Ainsi, les galettes à la pomme, au chocolat ou aux noisettes ne sont pas rares. On en trouve également avec de la myrtille, des agrumes… Et de l’abricot !

Pourquoi l’abricot ? Et pourquoi pas (même si ce n’est pas de saison). Le fruit a été choisi par les organisateurs du traditionnel concours annuel de la meilleure galette des rois d’Indre-et-Loire. La compétition compote deux catégories : galette traditionnelle aux amandes et galette revisitée selon un thème imposé. Donc l’abricot pour 2021.

Comme les années précédentes, c’est le Château Royal d’Amboise qui a accueilli la manifestation organisée par la Maison des Artisans Boulangers Pâtissiers du département avec le soutien de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Les galettes ont été présentées au jury à la mi-journée, dégustées pour les juger (la qualité de la pâte feuilletée, le croustillant, les saveurs de la garniture…). Après délibération les résultats ont été annoncés en milieu d’après-midi avec remise de diplômes, sachant que chaque année les boutiques qui sont décorées voient leurs chiffres de ventes boostés de manière assez conséquente.

Alors qui l’emporte en 2021 ?

Pour les meilleures galettes traditionnelles il faudra aller voir La Cave à Pains à Saint-Martin-le-Beau (3e prix), Aux Délices de Pierre à Château-Renault (2e prix) ou la Boulangerie Laurent de Loches (1er prix).

Et si vous voulez tenter la galette revisitée à l’abricot, la meilleure se trouve chez Au Tours des Gourmandises du côté de la Place de Strasbourg à Tours, devant la Boulangerie Briquet de Lignières-de-Touraine et Valtère et Flora à Civray-de-Touraine.

Les galettes des rois, leurs fèves et leurs courrones sont globalement disponibles jusqu'à fin janvier. Précisons que ce concours ne représentait pas l'ensemble des professionnels du département, seulement les magasins désireux d'y participer. On peut donc trouver d'excellentes préparations artisanales peu partout !

Photo : les galettes de la Boulangerie Laurent à Loches.