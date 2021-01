On a peut-être trouvé la solution anti-bouchons sur le Pont d’Arcole

Nouvelle organisation testée dès lundi.

Vous vous souvenez du plan vélo post-confinement de Tours Métropole ? Au printemps, l’agglo a créé de nouvelles pistes cyclables dites transitoires dans le but d’encourager la pratique du vélo, un moyen de transport de plus en plus populaire (notamment pour éviter l’affluence dans les transports en commun). Ces aménagements ont connu des sorts variables… Par exemple, la piste au centre de la Rue des Tanneurs a été très critiquée et non pérennisée. Quant au Pont d’Arcole, 8 mois plus tard, la piste à double sens entre Ikea et les Granges Galand tient toujours. Avec un souci, et non des moindres : elle crée des bouchons…

On vous explique : pour aménager la voie vélo, Tours Métropole a condamné une voie de circulation dans le sens sud-nord (entre Saint-Avertin et Tours). Le problème c’est qu’il y a un feu dans cet endroit, qui n’existe pas dans l’autre sens pour les véhicules qui filent tout droit et n’entrent pas dans la zone économique. Feu + rétrécissement des voies = bouchon. C’est assez galère aux heures de pointe alors qu’avant ce genre de ralentissement était beaucoup plus ponctuel…

Le problème est vite remonté auprès de Tours Métropole, le Collectif Cycliste 37 s’était également emparé du sujet craignant la disparition de l’aménagement après une baisse de fréquentation… Il n’en sera rien, en tout cas dans l’immédiat.

Cette semaine, la ville de Saint-Avertin a annoncé un nouvel aménagement pour son pont sur le Cher, dont l’entrée en service est prévue lundi 11 janvier. Cette nouvelle expérimentation va durer six mois pour voir s’il est possible de limiter les bouchons tout en maintenant la piste cyclable à double sens et un trottoir exclusivement dédié aux piétons. L’agglomération et la ville feront ensuite le bilan avec le compteur installé sur le pont et l’observation du trafic. On devrait donc savoir au début de l’été quel avenir sera donné à cette « coronapiste ».

Voici le nouvel aménagement du pont d’Arcole :

- Côté ouest, une voie de circulation réservée au sens nord-sud (d'Ikea vers les Granges Galand), contre deux aujourd’hui

- Au centre, deux voies de circulation réservées au sens sud-nord (des Granges Galand vers Ikea)

- Côté est, une piste cyclable à double sens

Enfin il y aura toujours un feu pour tourner vers les Granges Galand.