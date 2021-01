CARTE COVID : Où se faire vacciner en Indre-et-Loire ? Et sous quelles conditions ?

Plusieurs sites sont disponibles.

La vaccination contre la Covid-19 est présentée comme la solution la plus efficace pour enrayer l’épidémie. Si la campagne française est un succès, cela pourrait permettre d’alléger les contraintes sanitaires… Malgré un fort scepticisme, beaucoup de monde compte franchir le pas. Dans cet article que nous mettrons à jour régulièrement, on va vous mettre à disposition une carte pour savoir où se faire vacciner en Indre-et-Loire mais aussi quelles sont les conditions requises selon les lieux.

Situation au 8 janvier :

Quels vaccins ? Pour l’instant seul le vaccin développé par le consortium Pfizer / BioNTech est disponible en Indre-et-Loire. 9 750 doses ont été livrées le 26 décembre, il en faut 2 par personne à 21 jours d’intervalle pour bénéficier d’une immunité garantie à 95% par le fabricant. Autorisé par l’Union Européenne le 6 janvier, le vaccin de l’Américain Moderna – en partie produit en Touraine – devrait prochainement arriver sur le marché français. Notre pays devrait bénéficier d’environ 15% des 160 millions de doses commandées par les instances européennes.

Qui peut bénéficier des injections ? L’ensemble des personnes qui vivent en EHPAD ou en centre d'accueil pour personnes en situation de handicap ainsi que le personnel de ces établissements (les EHPAD privés seront approvisionnés dès le 26 janvier). Les injections se font directement dans les établissements après la consultation pré-vaccinale obligatoire (notamment pour vérifier les allergies). L’ensemble des personnels du CHU de Tours qui ont plus de 50 ans ou des soucis de santé (diabète, obésité, maladies cardiaques…) sont également concernés ainsi que les professionnels de santé libéraux, les aides à domicile et les pompiers répondant aux mêmes critères d’âge et de profil médical. Début février, c’est l’ensemble des Tourangelles et des Tourangeaux de plus de 75 ans qui pourront se faire vacciner.

Quelles conditions ? Pour le grand public, il faut attendre la réception d’un bon par la sécurité sociale. Pour les autres, il faut un justificatif professionnel. Une consultation pré-vaccinale est obligatoire comme en EHPAD pour recueillir le consentement et vérifier les antécédents de santé (pas de vaccin si on a eu la Covid il y a moins de 3 mois ou qu’on vient de se faire vacciner contre la grippe). Pour les professionnels de santé du CHU et hors CHU, il faut prendre rendez-vous par Internet ou téléphone. Pas de consultations libres.

Les lieux : l’objectif affiché par les autorités tourangelles est qu’on ne fasse pas plus de 20-25km depuis son domicile ou son lieu de travail quand on souhaite se faire vacciner. Des sites sont actuellement disponibles uniquement pour les professionnels de santé, pompiers et aides à domicile. Selon l’évolution du calendrier, des lieux de vaccination plus vastes pourront ouvrir pour le grand public. Le gouvernement a annoncé qu'un site web de prise de rendez-vous pouir se faire vacciner serait mis en ligne dès mi-janvier.

Voici la carte de la vaccination anti-Covid en Indre-et-Loire :

Légende :

En jaune les sites accessibles aux professionnels de santé, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou avec problèmes de santé (sur rendez-vous)

En rouge les sites accessibles aux professionnels de santé, pompiers, aides à domicile de 50 ans et plus ou avec problèmes de santé en cours d’ouverture

En vert les sites ouverts au grand public

En bleu les projets de sites pour le grand public

En gris les communes qui ont proposé l’accueil d’un centre

Pour ajouter des informations à cette carte n’hésitez pas à nous écrire : [email protected].