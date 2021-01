Apporter du bonheur en EHPAD en plein Covid : le défi de Jérémy à Tours

C’est l’animateur de la résidence Henry Dunant.

L’EHPAD Henry Dunant est un établissement géré par la Croix Rouge. Il est bâti à Tours-Nord, au-dessus du Parc de Ste Radegonde, près du cimetière de la Salle. Un établissement composé de 3 unités : une pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, une pour les retraités dépendants et une troisième pour celles et ceux qui sont encore autonomes. Au total 150 personnes qui vivent dans la résidence et un animateur pour leur proposer des activités : Jérémy Rolland.

L’homme a pris ses fonctions fin 2019 : « Mon travail c’est de créer des animations dans la vie quotidienne, apporter de la vie. Tous les résidents sont conviés pour y participer. » Cela passe par l’organisation de lotos, des quiz, des activités manuelles créatives, des jeux pour stimuler la mémoire, des séances cinéma « pour regarder les vieux films qu’ils aiment bien. » Avant l’apparition du nouveau coronavirus, il y avait même une fête par mois et un concert de fin d’année avec la chorale. Depuis 10 mois, les choses ont bien changé…

Marché de Noël fin 2020.

« Avec le Covid j’ai dû tout changer, m’adapter aux circonstances mais en gardant la même philosophie » explique d’emblée Jérémy Rolland. Lors du premier confinement au printemps, l’ensemble des pensionnaires ont été confinés en chambre :

« La situation a eu un gros impact moral pour eux avec l’interdiction des visites. Je passais les voir le plus possible pour leur proposer des jeux individuels, avec des passages quotidiens pour les personnes qui en avaient le plus besoin, avec l’aide de ma stagiaire et de la psychologue. J’ai également mis en place les appels par Skype que les familles comme les résidents me réclamaient fortement. Ça les a beaucoup aidés moralement. »

Aujourd’hui, les résidents autonomes – complètement épargnés par la maladie – peuvent se retrouver en groupe, ailleurs les rencontres limitées à un étage. Les animations continuent donc de s’adapter à la situation, avec respect impératif des gestes barrières mais « maintenant que les familles sont autorisées à venir, que les résidents peuvent les côtoyer, tout le monde vit à peu près bien la situation » nous indique l’animateur de l’EHPAD Henry Dunant. La chanteuse qui anime la chorale vient encore, mais seulement sur la résidence autonomie : « J’espère qu’on pourra de nouveau organiser un concert en fin d’année » glisse Jérémy Rolland.

La table pour un repas de fête.

Actuellement l’EHPAD tourangeau est épargné par le coronavirus mais, en attendant qu’il bénéficie de la vaccination, la situation reste fragile et potentiellement évolutive. La vigilance reste indispensable à chaque instant.

Par exemple, les familles qui viennent en visite ne montent pas dans les étages… Pour leur montrer qu’il y a quand même de la vie dans l’établissement, Jérémy Rolland anime un groupe Facebook dédié à la résidence où il poste photos et vidéos des différents événements (repas de fête, cadeaux au chat, passage du Père Noël, thé dansant, marché de Noël…) :

« Cela permet aux familles de voir qu’il se passe des choses et ça valorise mes collègues soignants qui font également des animations. Ce n’est pas toujours simple de les intégrer dans leur quotidien mais ça se fait et c’est génial. »

D’après l’animateur, l’initiative est appréciée : « Je n’ai que des retours positifs des familles. » Le groupe en question compte actuellement une centaine de membres. A noter que l’établissement cherche également des bénévoles pour de nouvelles animations : écrivez un mail à [email protected] si ça vous intéresse.

Olivier Collet