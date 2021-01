Tests Covid en Touraine : double opération de dépistage pour les étudiants

Une annonce de la préfecture.

Selon les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé, 14 901 tests Covid ont été réalisés du 28 décembre au 3 janvier en Indre-et-Loire, et ils ont donné lieu à 587 résultats positifs soit 3,9%. C’est le taux le plus faible du Centre-Val de Loire mais pour les autorités la vigilance reste de mise afin d’éviter une nouvelle vague de l’épidémie : 63 personnes restent hospitalisées en service de médecine dans le département, et 35 en réanimation soit un niveau élevé. 277 décès ont été enregistrés ces 4 derniers mois sur le territoire.

Parmi les personnes récemment contaminées : un étudiant résidant dans le bâtiment C de la résidence Grandmont à Tours-Sud.

L’information a été dévoilée par la préfecture d’Indre-et-Loire ce mercredi, dans le cadre d’un appel à se faire dépister. Les cas contact du jeune homme ont été isolés mais « afin d’éviter la propagation du virus, une campagne de dépistage à destination des étudiants et des agents de l’université et de l’Education nationale va être organisée » souligne-t-on du côté des services de l’Etat.

Concrètement, dès ce jeudi, on pourra se faire tester de 9h à 15h au rez-de-chaussée du bâtiment B de la résidence Grandmont. Les étudiants pourront aussi se faire offrir masques, gel hydroalcoolique et thermomètre pour la prévention.

Dès le 11 janvier c’est une campagne de dépistage par test antigénique à résultat rapide qui est prévue pour les étudiants.