Léo, Adam, Jade, Louise… Les prénoms les plus donnés à Tours et Chambray en 2020

Parmi près de 6 000 naissances.

C’est une tradition du début d’année : le service état civil de la mairie de Tours fait son bilan… La mairie voit passer beaucoup de familles qui font enregistrer la naissance de leur enfant, la ville hébergeant la principale maternité du département à l’hôpital Bretonneau (quelques naissances peuvent également se faire en dehors, à domicile par exemple).

En 2020, 3 807 bébés ont vu le jour à Tours, un chiffre en hausse : c’était 3 424 en 2019, 3 510 en 2018 et 3 544 en 2017.

Et alors quels sont les prénoms préférés des parents tourangeaux ? Chez les garçons, on relève 23 Léo, 19 Adam, 18 Paul et autant de Lucas, 17 Arthur, Augustin, Gabriel et Sacha. Il y a eu 16 Léon et autant de Jules. En 2019, Gabriel dominait largement le classement avec 35 enfants baptisés ainsi. Le prénom le plus populaire de 2020 – Léo – n’a donc séduit que 23 familles à Tours.

Et pour les filles ? Rappel du top 2019 : Emma, Louise, Jade, Camille, Chloé. Pour 2020 : Jade et Louise sont à égalité avec 18 enfants prénommés ainsi. Il y a eu 16 Emma, 15 Alice et 15 Inès, 13 Anna, 12 Ambre, 8 Agathe et Arya, 7 Adèle. Camille et Chloé quittent donc les premières places du palmarès des prénoms.

En 2020 la ville de Tours niveau état civil c’est aussi :

2 022 décès enregistrés

325 mariages contre 398 en 2019 (c’était plus difficile de s’unir à cause du coronavirus)

452 PACS contre 546 l’année précédente

597 dissolutions de PACS (779 en 2019)

455 reconnaissances d’enfants

L'autre grande maternité du département est à Chambray-lès-Tours, au Pôle Vinci. L'état civil chambraisien a ainsi recensé 2 174 nouveaux nés. Pour les prénoms les plus donnés : 23 Emma, 13 Jade, 12 Jeanne et Louise, 11 Ambre, Camille et Léa, 10 Agathe, Léna et Margot. Adèle, Mia, Nina, Rose, Juliette, Mila, Mya, Victoire, Alice et Léonie complètent le top. Pour les garçons : 20 Léo, 18 Louis, 17 Hugo, 14 Marceau et Raphaël, 13 Gabriel et Lucas, 12 Arthur, Jules et Tom, 10 Gabin, Malo, Nathan, Noah et Paul. Suivent Théo, Victor, Mathis, Ayden et Liam.