StorieTouraine 06/01/21 – Réouverture de la piscine de Luynes ; Le festival Désir Désirs reporté à plus tard ; Le TVB battu par Montpellier…

Et des nouvelles des Assises du Journalisme de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

--------------

Réouverture de la piscine de Luynes…

Alors que le Centre Aquatique du Lac de Tours sera au moins fermé jusqu’au 20 janvier entre la crise sanitaire et une inondation dans son sous-sol, Tours Métropole annonce la réouverture grand public de la piscine Les Thermes de Luynes. Cela concerne uniquement le bassin extérieur pour les nageurs, les scolaires, les associations sportives et les cours de natation. En revanche les activités aquasportives et l’espace bien-être restent indisponibles. Les créneaux sont limités à 1h les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 14h et de 17h à 19h, 2h le samedi et le dimanche à 14h, 3h le samedi à 16h, le dimanche à 9h et à 16h.

Pas de festival Désir… Désirs…

Il était prévu du 20 au 26 janvier aux cinémas Studio de Tours… L’événement dédié au cinéma LGBT est annulé et reporté à une date ultérieure inconnue. « Le temps des retrouvailles n’est pas encore venu. Mais ce n’est que partie remise » indique l’équipe qui espère donc bien maintenir sa 28e édition en 2021… mais plus tard.

Les dates des Assises du Journalisme…

Traditionnellement organisé en mars, le festival du journalisme de Tours qui se tient dans l’ex-imprimerie Mame aura lieu en mai si tout va bien. Les dates communiquées ce lundi : du 18 au 21 mai, puis un salon du livre le 22 mai. Le thème : Chaud Devant, déjà prévu pour les Assises 2020 annulées à cause du coronavirus. Une édition spéciale Covid de l’événement avait tout de même été organisée un peu avant le reconfinement automnal.

Volley…

1er match de championnat de 2021 pour le TVB : Tours recevait Montpellier ce mardi soir au Palais des Sports, toujours à huis clos à cause des restrictions anti-Covid. Les hommes d’Hubert Henno se sont inclinés 3-2. Ils ont remporté les deux premiers sets (25-18, 25-20), perdu le troisième (19-25) et les deux suivants (20-25, 13-15).

Concours…

Jusqu’où Tours ira dans la dernière édition du concours des plus belles gares de France de la SNCF sur Facebook ? Elle est opposée à celle de Saint-Brieuc, vous pouvez voter sur la page Gares et Connexions pour soutenir votre gare locale. Mais seulement ce mercredi.