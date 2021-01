Emmanuel Macron à Tours : les rues à éviter ce mardi

Pour circuler ou se garer.

La visite est affichée en gros caractères sur le site de l'Elysée : Emmanuel Macron est attendu à Tours ce mardi dès 14h, pour un déplacement à la CAF d'Indre-et-Loire dans le secteur du Champ Girault. C'est le premier voyage hors de Paris pour le chef de l'Etat en 2021, dans un service public en plein,e tension alors que la crise du coronavirus augmente clairement la précarité. Il devrait notamment être question du dispositif tourangeau mis en place pour assurer le paiement des pensions alimentaires après la séparation d'un couple.

Qui dit déplacement présidentiel dit sécurité très renforcée...

De fait, une partie du centre-ville de Tours va être bouclée à partir de 13h, soit une heure avant l'arrivée du président. Et l'inaccessibilité du secteur à tout véhicule pourrait durer jusqu'à 18h. Selon des informations relayées par la NR, cela concernera en particulier la Rue Edouard Vaillant entre la gare et la Passerelle Fournier qui relie Velpeau au Sanitas. Les rues derrière le Champ Girault et jusqu'à la Place Velpeau seront aussi coupées (mais pas la Rue de la Fuye). La Rue Buffon, la Rue Palissy et les rues qui les relient à la Rue Nationale seront également fermées dans l'après-midi. En revanche aucun problème pour circuler Boulevard Heurteloup.

Dans toute cette zone, il sera également interdit de stationner dès 8h du matin et jusqu'à 18h. Le trafic des bus sera perturbé dans l'après-midi, en particulier pour les lignes 3, 11, 14, 15 et 19. Prévoyez des temps de parcours rallongés et des déviations tout l'après-midi.