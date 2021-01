StorieTouraine 04/01/21 – Appel à manifester pour la venue d’E. Macron ; Le retour du Covid à l’EHPAD Debrou ; 8 000€ d’aide pour la Croix Rouge…

Et un courrier au chef de l’Etat de la part du président du Conseil Départemental.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

---------------

Manifestation pour la venue du président…

Emmanuel Macron est attendu ce mardi à Tours, pour son premier déplacement en région de l’année 2021. Le chef de l’Etat doit venir à la CAF pour parler du dispositif visant à récupérer les pensions alimentaires non versées après la séparation d’un couple. Dès ce week-end, des groupes de Gilets Jaunes ont appelé à un rassemblement à 11h et à former un comité d’accueil pour faire part de leur opposition aux mesures prises par le locataire de l’Elysée et son gouvernement. Ce lundi, le syndicat Solidaires 37 les rejoint et indique sa présence à cette manifestation Place Jean Jaurès. L’objectif : demander le retrait de la loi sécurité globale, des moyens supplémentaires contre les violences faites aux femmes, l’augmentation du SMIC et des minimas sociaux ou l’arrêt de la réforme des retraites. Le Collectif Notre Santé en Danger sera également présent dans la foule.

Une lettre au président…

Décidément, l’annonce du passage d’Emmanuel Macron en Touraine – le 3e depuis sa prise de fonction – c’est l’occasion de faire nombre de demandes. Coutumier du fait quand un responsable politique national vient dans le coin, le président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire Jean-Gérard Paumier se fend d’une lettre ouverte à la personne concernée. A Emmanuel Macron, l’élu LR demande un allongement des délais alloués aux petites et moyennes communes qui veulent déposer des dossiers afin de bénéficier des crédits du plan de relance post-Covid. Il veut aussi une accélération de la vaccination et une aide de l’Etat pour couvrir la hausse des dépenses liées à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA (6,6 millions de plus que prévu en 2020, soit 86,6 millions, peut-être 94,5 millions en 2021 d’après les projections de la collectivité).

Covid à Debrou : le retour…

L’EHPAD de Joué-lès-Tours dont 10 pensionnaires sont morts après une infection au coronavirus a recensé ce week-end un nouveau cas chez un membre du personnel. Une aide-soignante. 3 résidents présenteraient des symptômes de la maladie. Les personnes potentiellement concernées ont été isolées en attendant des tests d’ici la fin de la semaine pour le personnel et en début de semaine prochaine pour les résidents. Les visites sont suspendues. Rappelons que Debrou est le premier établissement tourangeau à avoir bénéficié du vaccin anti-Covid Pfizer dès le 28 décembre : une vingtaine de personnes l’ont encore reçu ce lundi.

Un geste pour la Croix Rouge…

La société Storengy – spécialisée dans le stockage souterrain de gaz naturel – est installée en Touraine, à Céré-la-Ronde. Elle annonce signer un chèque de 8 000€ pour soutenir la Croix Rouge à Loches et Bléré dans le but d’acheter un véhicule. Au niveau national ce sont 140 000€ qui ont été rassemblés avec la mobilisation des équipes de l’entreprise.

Basket…

Ce dimanche, l’UTBM disputait un match amical à Chartres, autre club de Nationale 1. Les Tourangeaux se sont inclinés 83-77. Vendredi ils recevront Bordeaux pour leur premier match de championnat depuis plus de deux mois.